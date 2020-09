21 set 2020 17:51

FLASH! NON FATE VEDERE A SALVINI LA PROIEZIONE DI SWG PER LA7 SUI VOTI DI LISTA IN VENETO: LA LISTA ZAIA È AL 41,20%, LA LEGA AL 15,80% - CON LA CECCARDI OUT (STANDO ALLE PROIEZIONI) IL CAPITONE È IL VERO SCONFITTO DALLA TORNATA DI REGIONALI: ACQUAROLI, PROBABILE VINCITORE NELLE MARCHE, È MELONIANO COSÌ COME FITTO IN PUGLIA, CHE AL MOMENTO È DIETRO EMILIANO – DOPO IL RISULTATO BULGARO (74,5%) IL “DOGE” PREPARERÀ LA SCALATA AL PARTITO?