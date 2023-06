IL PROBLEMA DEL PNRR NON È CHE NON RIUSCIAMO A OTTENERE I FONDI, MA CHE NON SIAMO IN GRADO DI SPENDERLI – NELLA RELAZIONE DEL MINISTRO AGLI AFFARI EUROPEI, RAFFAELE FITTO, SALTA AGLI OCCHI UN DATO: L’ITALIA HA SPESO SOLO IL 13% DEI FINANZIAMENTI EUROPEI INCASSATI. LE MISURE CON “ELEMENTI DI DEBOLEZZA” VALGONO QUASI 22 MILIARDI, E IN CIMA ALLA LISTA CI SONO I FONDI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E LE ALLUVIONI, CHE SCONGIUREREBBERO TRAGEDIE COME QUELLA DELL’EMILIA ROMAGNA…