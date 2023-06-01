FLASH - IL NUOVO COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, ANDREA DE GENNARO, NOMINERA' CAPO DI STATO MAGGIORE LEANDRO CUZZOCREA...-
FLASH - IL NUOVO COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, ANDREA DE GENNARO, NOMINERA' CAPO DI STATO MAGGIORE LEANDRO CUZZOCREA...-
ZELENSKY PROVA A ISOLARE PUTIN E APRE AL VERTICE DI PACE PROPOSTO DA MACRON CON CINA, INDIA, BRASILE E ARABIA SAUDITA CHE FINORA HANNO ESITATO A CONDANNARE L’INVASIONE RUSSA E IPOTIZZANO ALTRE SOLUZIONI FAVOREVOLI A MOSCA – DIRIMENTE IL RUOLO DELLA CINA: COSA FARA' XI JINPING CHE HA STRETTO UNA SALDA ALLEANZA CON IL CREMLINO? - I LEADER FORSE A PARIGI PRIMA DEL SUMMIT NATO: LO SCOPO E' COSTRINGERE A TRATTARE "MAD VLAD" (AUGURI...)
IL PROBLEMA DEL PNRR NON È CHE NON RIUSCIAMO A OTTENERE I FONDI, MA CHE NON SIAMO IN GRADO DI SPENDERLI – NELLA RELAZIONE DEL MINISTRO AGLI AFFARI EUROPEI, RAFFAELE FITTO, SALTA AGLI OCCHI UN DATO: L’ITALIA HA SPESO SOLO IL 13% DEI FINANZIAMENTI EUROPEI INCASSATI. LE MISURE CON “ELEMENTI DI DEBOLEZZA” VALGONO QUASI 22 MILIARDI, E IN CIMA ALLA LISTA CI SONO I FONDI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E LE ALLUVIONI, CHE SCONGIUREREBBERO TRAGEDIE COME QUELLA DELL’EMILIA ROMAGNA…