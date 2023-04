5 apr 2023 21:11

FLASH! PERCHÉ GIORGIA MELONI NON HA RILASCIATO ALCUNA DICHIARAZIONE DI SOLIDARIETÀ A RACHELE SILVESTRI? IN FONDO, LA DEPUTATA, "COSTRETTA" A FARE IL TEST DI PATERNITÀ AL FIGLIO APPENA NATO, È STATA ELETTA CON FRATELLI D’ITALIA! SIA COME PRESIDENTE DEL PARTITO CHE COME PREMIER DONNA, AVREBBE POTUTO DIRE QUALCOSA. COME MAI NON HA PROFERITO PAROLA?