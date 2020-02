IMMIGRATI SÌ MA NON COSÌ - IL PIANO DI BORIS JOHNSON: BASTA IMMIGRAZIONE “A BASSA QUALIFICAZIONE”: CHI NON SA L’INGLESE NON POTRÀ ENTRARE - IL MODELLO È QUELLO A PUNTI DI TIPO AUSTRALIANO. IL VISTO POTRÀ ESSERE CONCESSO AI RICHIEDENTI (EUROPEI E NON) CHE ABBIANO UN MINIMO DI 70 PUNTI, E SOLO A CHI HA GIÀ IN MANO OFFERTE DI LAVORO DA 25MILA STERLINE IN SU…