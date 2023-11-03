FLASH! - TRA PIERSILVIO E MARINA, C'E' IL NODO FASCINA - DOPO IL CRUDELE SFRATTO ALLE OLGETTINE, PIERSILVIO HA DATO TEMPO FINO A GENNAIO ALLA SORELLA MARINA PER CONVINCERE LA SUA ADORATA MARTA A RIEMPIRE I BAULI E ABBANDONARE ARCORE (IL PERSONALE DI SERVIZIO COSTA UNA TOMBOLA ALLA FAMIGLIA BERLUSCONI) - MA NON SARA' FACILE: LA RECENTE INTERVISTA DELL'INCONSOLABILE "VEDOVA" AL "CORRIERE", TRA LE RIGHE, ERA UN "ATTO POLITICO" PER RIBADIRE DI NUOVO CHE LEI E' L'EREDE POLITICO DEL CARO ESTINTO. E MARINA TEMPOREGGIA...-