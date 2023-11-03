FLASH! - TRA PIERSILVIO E MARINA, C'E' IL NODO FASCINA - DOPO IL CRUDELE SFRATTO ALLE OLGETTINE, PIERSILVIO HA DATO TEMPO FINO A GENNAIO ALLA SORELLA MARINA PER CONVINCERE LA SUA ADORATA MARTA A RIEMPIRE I BAULI E ABBANDONARE ARCORE (IL PERSONALE DI SERVIZIO COSTA UNA TOMBOLA ALLA FAMIGLIA BERLUSCONI) - MA NON SARA' FACILE: LA RECENTE INTERVISTA DELL'INCONSOLABILE "VEDOVA" AL "CORRIERE", TRA LE RIGHE, ERA UN "ATTO POLITICO" PER RIBADIRE DI NUOVO CHE LEI E' L'EREDE POLITICO DEL CARO ESTINTO. E MARINA TEMPOREGGIA...

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DAGOREPORT - È INIZIATA LA BATTAGLIA PER L’ACRI - PER ANNI E ANNI CHI HA TIRATO I FILI DELL’ORGANISMO CHE RAGGRUPPA LE FONDAZIONI BANCARIE E LE CASSE DI RISPARMIO SONO STATI DUE DEMOCRISTIANI, DIOSCURI DELLA FINANZA BIANCA: GIOVANNI BAZOLI E GIUSEPPE GUZZETTI. IL LORO CANDIDATO È GIOVANNI AZZONE. ORA SCENDE IN PISTA ANCHE PALENZONA, MA CONTRO GUZZETTI E SENZA PIÙ IL SUPPORTO DI INTESA, LA VIA È SBARRATA - MENTRE IL SUO AMATO PROFUMO, GUZZETTI VUOLE PIAZZARLO ALLA PRESIDENZA DELLA CDP. OUTSIDER: GAETANO MICCICHÈ…

FLASH! - LA GRAVITÀ DELLO SCHERZO TELEFONICO DEI COMICI RUSSI, LEGATI AI SERVIZI DI PUTIN, NON STA SOLO NEL FATTO CHE GIORGIA MELONI RISPONDA A UN SEDICENTE PRESIDENTE DI UNA FANTOMATICO COMMISSIONE AFRICANA. PIUTTOSTO, È IN QUELLO CHE SPROLOQUIA IL PREMIER MELONI SU MACRON, PRESIDENTE DI UN PAESE ALLEATO. LA DUCETTA SI È LAMENTATA DELL’ATTEGGIAMENTO DEL TOYBOY DELL’ELISEO, CHE NON LE RISPONDE AL TELEFONO: “TU PENSI CHE CIÒ CHE STA ACCADENDO, PER ESEMPIO IN NIGER, SIA QUALCOSA CHE VA CONTRO LA FRANCIA?” - L'AUDIO INTEGRALE

DAGOREPORT – "IO SO' GIORGIA (E VOI NON SIETE UN CAZZO) E' STATA COSTRETTA AD ACCONTENTARSI DI UN PREMIERATO ANNACQUATO: MATTARELLA, DAVANTI A RIFORME PIÙ HARD, SI SAREBBE DIMESSO - SULLA MANOVRA LA DUCETTA SE LA COMANDA E SALVINI E TAJANI SE LA PRENDONO IN QUEL POSTO: DAL PONTE SULLO STRETTO ALLE PENSIONI, FINO AL CANONE RAI, DEVONO RINCULARE - LA GUERRA IN MEDIORIENTE HA SALVATO IL GOVERNO (E LA FINANZIARIA) DELLA MELONI: NÉ BRUXELLES NÉ MOODY’S CALERANNO LA SCURE – IL “DO UT MES” DELLA PREMIER: SÌ AL FONDO SALVA STATI, IN CAMBIO DI UN PATTO DI STABILITÀ PIÙ SOFT - GLI EUROPOTERI ASPETTANO IL VOTO DEL 9 GIUGNO 2024 PER CERTIFICARE L’IRRILEVANZA DELLA DUCETTA E CONSERVATORI EU - NON SOLO: PER QUELLA DATA, BRUXELLES SI ASPETTA UN CAMBIAMENTO SULLO SCENARIO DEL DISORDINE MONDIALE. E CON LA FINE DEI CONFLITTI IN UCRAINA E IN ISRAELE IL TAPPO ALLA PROTERVIA DI MELONI E ALLE MAGAGNE SUI CONTI PUBBLICI ITALIANI POTREBBE SALTARE…