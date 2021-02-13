FLASH - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARIO DRAGHI HA GIURATO NELLE MANI DI MATTARELLA…-
FLASH - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARIO DRAGHI HA GIURATO NELLE MANI DI MATTARELLA…-
“CONTE E GIANROBERTO CASALEGGIO SONO UN ESEMPIO DI COSA VOGLIA DIRE ESSERE UOMO E PADRE” - TA-ROCCO CASALINO IN LODE DEL SUO “GIUSEPPI”: “SONO LEGATO AD ENTRAMBI DA UN PROFONDO SENTIMENTO DI STIMA E AFFETTO - SPERO CHE I DESTINI DI CONTE E DEL MOVIMENTO SIANO DESTINATI A INTERSECARSI - SONO CONVINTO CHE ALLE PROSSIME ELEZIONI, MAGARI TRA UN ANNO O UN ANNO E MEZZO, IL M5S POSSA RECUPERARE CONSENSI. VORREI SI AGISSE GIÀ IN OTTICA DI CAMPAGNA ELETTORALE - LA TV? SO USARLA IN MANIERA EFFICACE…”
LA PENSIONE NON PIACE A CHI CE L'HA - ANTONIO BASSOLINO SI CANDIDA A SINDACO DI NAPOLI: “SENTO IL DOVERE DI METTERMI AL SERVIZIO DELLA CITTÀ: SIAMO DENTRO UNA CRISI SENZA PRECEDENTI. SI APRE UNA FASE NUOVA PER IL PAESE E A NAPOLI SERVE UNA SVOLTA, IN PRIMO LUOGO SUL PIANO ECONOMICO-SOCIALE E CIVILE”
IL GOVERNO DI MARIO DRAGHI HA GIURATO ED E’ OPERATIVO. PARTE CON UN INDICE DI GRADIMENTO ALTISSIMO: 72 - NEL NOVEMBRE DEL 2011 IL GOVERNO MONTI RISCOSSE UN GRADIMENTO ANALOGO (INDICE 73), MA ALLORA L'ESECUTIVO USCENTE DI BERLUSCONI ERA MENO APPREZZATO (28) RISPETTO AL CONTE 2 (51) - LA MAGGIORANZA, CON FORZE POLITICHE MOLTO DIVERSE, POLARIZZA LE OPINIONI: IL 35% RITIENE CHE QUESTO SIA UN PUNTO DI FORZA MENTRE IL 34% CREDE CHE PREVARRANNO VETI INCROCIATI…
POLVERINI SIETE E POLVERINI RITORNERETE - IL CAZZIATONE DI “LIBERO” A SDE-RENATA E AGLI ALTRI RESPONSABILI: “VOLEVATE SOSTENERE IL GOVERNO CONTE E PROBABILMENTE ASSICURARVI UNA FUTURA CANDIDATURA NEL PAVENTATO PARTITO "DEL 26%" DELL'EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO; E ORA NON C'È PIÙ CONTE, FIGURIAMOCI IL SUO PARTITO - I DIECI SENATORI SUPERFLUI CHE PER UNA SETTIMANA S'ERANO ILLUSI DI POTER METTERE IN SCACCO L'INTERO PARLAMENTO TORNANO AD ESSERE PALLIDE FIGURE…”
“IL GOVERNO DRAGHI SOMIGLIA MOLTO AL CONTE TER” - BELPIETRO DELUSO PER L’ESECUTIVO MINESTRONE: “LE PREMESSE NON PAIONO AFFATTO BUONE. HO SPERATO CHE DRAGHI AVESSE IL CORAGGIO DI CAMBIARE E DI MANDARE A CASA UNA MAGGIORANZA DI INCOMPETENTI. MATTARELLA PARLÒ DI UN ESECUTIVO COMPOSTO DA FIGURE DI ALTO PROFILO. E DOVE SAREBBE? RIVEDERE LE STESSE FACCE CHE HANNO DATO PESSIMA PROVA NEI MESI PRECEDENTI NON È DI RASSICURAZIONE. L’ESECUTIVO PARE UN IRCOCERVO, ROBA BUONA PER LE FAVOLE…”