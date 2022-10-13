FLASH - PER LA PRESIDENZA DELLA CAMERA, MATTEO SALVINI POTREBBE PROPORRE GIANCARLO GIORGETTI (E NON RICCARDO MOLINARI), ANCHE PER TOGLIERE IL SUO DETESTATO VICE DALLA CORSA PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA...-
FLASH - PER LA PRESIDENZA DELLA CAMERA, MATTEO SALVINI POTREBBE PROPORRE GIANCARLO GIORGETTI (E NON RICCARDO MOLINARI), ANCHE PER TOGLIERE IL SUO DETESTATO VICE DALLA CORSA PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA...-
SENATO IN GIALLO - CHI HA PORTATO I 17 VOTI PER FAR ELEGGERE IGNAZIO LA RUSSA, VISTO IL SONORO SCHIAFFONE RIFILATO DA BERLUSCONI ALLA MELONI CON LA DEFEZIONE DEI SENATORI DI FORZA ITALIA? - ANCHE SE NEGANO, I 9 VOTI DI RENZI E CALENDA SONO FINITI A LA RUSSA. E GLI ALTRI 8? E' PROBABILE CHE IL SOCCORSO ARRIVI DAI QUEI VECCHI VOLPONI DEMOCRISTIANI DEL PD, CASINI E FRANCESCHINI - UN MESSAGGIO A GIORGIA MELONI DELLA SERIE: SE BERLUSCONI E SALVINI NON CI STANNO A FARE IL GOVERNO, NOI SIAMO QUI, DISPONIBILI... - CHISSA' COSA SUCCEDERA' DOMANI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA...
“CIAO ENRICO, COME STAI? UN BIJOUX” – SIPARIETTO ALLA CAMERA TRA ENRICO LETTA E GIORGIA MELONI, CHE SI SONO INCROCIATI CASUALMENTE A MONTECITORIO- PRIMA DI RISPONDERE, IL SEGRETARIO DIMISSIONARIO DEL PD HA FATTO NOTARE ALLA DUCETTA I TANTI CRONISTI AL SEGUITO. RISPOSTA DI GIORGIA: “MA NON IMPORTA, COSA MAI DOBBIAMO DIRCI. È TIMIDO…”
“L’ASTENSIONISMO E’ FIGLIO DELLA SFIDUCIA NEL SISTEMA” – IL PRESIDENTE EMERITO DELLA CONSULTA GIULIANO AMATO AL MEETING DEI SINDACI SI PONE "IL PROBLEMA DELLA SOPRAVVIVENZA" DELLA DEMOCRAZIA: "LA POLITICA ERA PARTECIPAZIONE, ADESSO C’E’ IL VUOTO. I PARTITI QUANDO ANCORA SI RIUNISCONO IN SEZIONE, LO FANNO SOLO PER SPARTIRSI LE CARICHE. SOTTO I LEADER LA PIRAMIDE NON C'È PIÙ. CI SONO I COMUNICATORI…"
“TUTTA COLPA DI RONZULLI E MICCICHÈ, E BERLUSCONI SI FA PORTARE...” – IGNAZIO LA RUSSA, ELETTO ALLA PRESIDENZA DEL SENATO SENZA I VOTI DI FORZA ITALIA, TUONA - "ORMAI SULLA FEDELISSIMA DEL CAV LICIA RONZULLI LA MELONI NON CEDE. A COSTO DI NON FARE IL GOVERNO, NON TORNA INDIETRO..."