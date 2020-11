GRAZIA, GRAZIELLA, E GRAZIE AR TRUMP - IL PRESIDENTE NON CEDE E DÀ LA SUA PRIMA INTERVISTA DOPO IL VOTO, A FOX NEWS: ''IMBROGLIO ENORME, INCREDIBILE, L'HANNO FATTA FRANCA'', ANCHE SE I RICONTEGGI E LE VERIFICHE DELLE SCHEDE IN MICHIGAN E WISCONSIN HANNO CONFERMATO LA VITTORIA DI BIDEN (ANCHE CON QUALCHE VOTO IN PIÙ) - L'IMPORTANTE È MANTENERE IL MANTRA: IN ALCUNI SONDAGGI IL 70% DEI REPUBBLICANI SONO CONVINTI CHE CI SONO STATE FRODI - L'IPOTESI DIMISSIONI E GRAZIA IN MANO A PENCE RESTA IN PIEDI