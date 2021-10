FLASH! PUZZO DUNQUE SONO! CONTE, FORSE DOPO UNA PARTITA DI TENNIS, RIVOLGE UN MESSAGGIO DI AUGURI AL M5S: “È IL TEMPO DEL SUDORE” (PER EVITARE IL CATTIVO ODORE DEODORANTE OPPURE SUCCO DI LIMONE SULLE ASCELLE)

giuseppe conte tennista

(ANSA) "Tanti auguri al MoVimento 5 Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una comunità di donne e uomini che non chinano la testa e lavorano ogni giorno senza risparmio.

La nostra bussola indica sempre la strada della solidarietà, della crescita sostenibile, della giustizia sociale. Continuiamo ad essere il megafono di quelli che per gli altri 'non contano', dei giovani precari, dei lavoratori, dei non garantiti e degli autonomi, delle famiglie che chiedono servizi e sostegni allo Stato, delle imprese che con responsabilità sociale portano in alto il nome dell'Italia. Continueremo a lottare per tutti loro, anche se qualcuno sogna di non averci più tra i piedi. È il tempo del sudore, delle maniche rimboccate, della determinazione e del coraggio. Solo così riusciremo a cambiare il Paese. Insieme". Così il leader M5s Giuseppe Conte su fb.

