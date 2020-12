FLASH! QUANTO CI FARANNO ASPETTARE QUESTA VOLTA CONTE E CASALINO? IL CONSIGLIO DEI MINISTRI SUL DPCM DI NATALE È FINITO E "FRA POCO" CI SARÀ L'ENNESIMA CONFERENZA STAMPA DEL CONTE SÒLA CHE CHIEDERÀ ALTRI SACRIFICI AGLI ITALIANI. VI RICORDATE QUANDO A OTTOBRE DICEVA: "SIAMO COSTRETTI A CHIUDERE ORA PER SALVARE IL NATALE"?

Si è appena concluso il Consiglio dei Ministri. Fra poco conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi pic.twitter.com/184QcZMglV — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 18, 2020

1. NATALE: VIA LIBERA IN CDM A NUOVA STRETTA ANTI-COVID

CONTE MEME

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Via libera al decreto sulla nuova stretta per le festività natalizie nel Consiglio dei ministri, appensa terminato. (ANSA).

2 NATALE: FONTI,NEL DL SUBITO 400 MLN RISTORI BAR-RISTORANTI

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Arrivano subito 400 milioni di ristori per bar e ristoranti nel decreto sulle chiusure natalizie: altre risorse saranno stanziate nel 2021. La novità spunta, a quanto confermano più fonti di governo, in Consiglio dei ministri. Il capo delegazione Pd Dario Franceschini avrebbe chiesto lo stanziamento da subito delle risorse, che andranno per primi a coloro che hanno chiuso da novembre. (ANSA).

la strategia di conte per il natale meme sul dpcm di natale 6 meme sul dpcm di natale 1 GIUSEPPE CONTE MEME meme sul dpcm di natale 3 meme sul dpcm di natale 4 meme sul dpcm di natale giuseppe conte meme by osho GIUSEPPE CONTE MATTEO RENZI - BY GIANBOY meme sul dpcm di natale 2 meme sul dpcm di natale 7 meme sul dpcm di natale 5 GIUSEPPE CONTE MEME