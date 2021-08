30 ago 2021 19:14

FLASH! - QUEL DIAVOLO DEL PAPA! FRANCESCO TIENE IN TALE CONTO IL DICASTERO DELLA COMUNICAZIONE VATICANA, IN MANO ALLA COPPIA RUFFINI E TORNIELLI, CHE HA PREFERITO CHIAMARE LA RADIO SPAGNOLA COPE PER SPAZZAR VIA IL POLVERONE SULLA SUA SALUTE RIVELANDO CHE “UN INFERMIERE GLI HA SALVATO LA VITA”. NON HA PRECISATO CHE, RECANDOSI AL GEMELLI PER L’OPERAZIONE AL COLON, DA PERFETTO GESUITA SI ERA FATTO ASSISTERE DA DUE FEDELI INFERMIERI DEL VATICANO…