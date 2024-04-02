FLASH! - ALLA REGISTRAZIONE DI "BELVE", IN ONDA STASERA, MATTEO SALVINI SI È PRESENTATO CON IL SUO NUOVO LIBRO, "CONTROVENTO", CHE DOVREBBE USCIRE A FINE APRILE PER "PIEMME". CHISSÀ COSA DIRÀ DELLA MARCHESA DEL COLLE OPPIO, GIORGIA MELONI...

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FLASH! – TOH! DOPO ORE DI MELONATE, IERI SERA SU RETE4 NICOLA PORRO SI E’ RICORDATO DI COLPO DI NON ESSERE UN DIPENDENTE DI FRATELLI D’ITALIA BENSI’ DELLA FAMIGLIA BERLUSCONI E A “QUARTA REPUBBLICA” HA INTERVISTATO IL CAPO DI FORZA ITALIA, ANTONIO TAJANI – IN VISTA DEL VOTO EUROPEO, MARINA E PIER SILVIO STANNO IMPONENDO UNA LINEA POLITICA ANTITETICA AL MELONISMO DEL CLAN DI CONFALONIERI-CRIPPA AFFINCHE’ FORZA ITALIA DIVENTI IL SECONDO PARTITO DELLA COALIZIONE DI GOVERNO…

‘’MI RITIRO’’ (AL CESSO) - DARIO SALVATORI: “E’ COSÌ DOPO L’ADDIO ALLE SCENE DEI POOH (SI FA PER DIRE), QUELLO DI UMBERTO TOZZI (IDEM), QUELLO DI CLAUDIO BAGLIONI (LASCIAMO PERDERE), È ARRIVATO IL TURNO DI ZUCCHERO, DETTO DAGLI ADDETTI AI LIVORI ‘’DIETOR’ – IL RITIRO SI DICHIARA TRE ANNI PRIMA, TANTO POI SCATTA IL TFR, IL BIGLIETTO GADGET DA CONSERVARE, QUALCHE OSPITATA RANDOM E VIA - SU SANREMO, ZUCCHERO INGRATO: “QUEST’ANNO MI SONO PROPRIO ROTTO, MI HA STRACCIATO I MARONI”. PERÒ NEL 1983 CON CINQUE CANZONI IN GARA, CON PASSAGGI DEL REGOLAMENTO TOTALMENTE IGNORATI, FORNACIARI ERA CONTENTO. ECCOME…”