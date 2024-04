FLASH! – COME MAI QUELL’IMPASTICCATO DI KETAMINA DI ELON MUSK SI È INCAZZATO CON TIM? PERCHÉ, PER I SATELLITI DELLA SUA STARLINK, PRETENDE LE COORDINATE DEI PONTI RADIO. E TIM FA BENE A NON DARGLIELE PERCHÉ SI TRATTA DI DATI SENSIBILI E RILEVANTI PER LA SICUREZZA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI - ANCHE SE MUSK AVESSE FATTO PRESENTE TALI RICHIESTE ALLA SUA AMICA DI ATREJU, LA DUCETTA NON AVREBBE POTUTO DIRE A LABRIOLA DI ACCONSENTIRE…