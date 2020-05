''CI TRATTANO DA SCEMI!'' - CACCIARI: ''INAMMISSIBILE RICHIUDERE REGIONI DOVE IL CONTAGIO È VICINO ALLO ZERO. SALA SI DIA UNA CALMATA, PENSI PIUTTOSTO AI SUOI CITTADINI CHE PERDONO IL POSTO DI LAVORO. IO CI VIVO AI NAVIGLI, NON C' ERA NESSUNA FOLLA - CONTE È IL NIPOTINO PERFETTO DELL'IPERSTATALISMO ITALIANO. QUESTO È IL PAESE DELLE LEGGI SULLE LEGGI, DEI DECRETI DI 700 PAGINE MENTRE IN SVIZZERA SONO DI DUE CARTELLE. NORME SU OGNI CAZZATA''