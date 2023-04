E’ BASTATO UN MESE ALLA SCHLEIN PER METTERE IN ALLARME I MAGGIORENTI DEM. ELLY E’ COME RENZI: DECIDE DA SOLA E NON FA (PER ORA) ACCORDI CON CAPIBASTONE E CORRENTI. I SONDAGGI PER ORA LA CONFORTANO MA QUANTO DURANO LE LUNE DI MIELE? NEMMENO SEI MESI E QUELLA DI GIORGIA MELONI SEMBRA GIÀ CALANTE. E COME DECLINARE SOLUZIONI - DALL’ECONOMIA AL CLIMA, DALL’IMMIGRAZIONE AL LAVORO - FINORA PROFILATE CON SLOGAN E BATTUTE? LE INSIDIE SONO EVIDENTI, E SULLA RIVA DEL FIUME C’È GIÀ CHI ASPETTA UN SUO PASSO FALSO…