FLASH - SCENE INCREDIBILI: ALLE 9 DI MATTINA FRANCESCO STARACE, AD USCENTE DI ENEL, CHE STAZIONA DAVANTI A PALAZZO CHIGI...-
FLASH - SCENE INCREDIBILI: ALLE 9 DI MATTINA FRANCESCO STARACE, AD USCENTE DI ENEL, CHE STAZIONA DAVANTI A PALAZZO CHIGI...-
L’AFFONDO DI MACRON SULL’AUTONOMIA STRATEGICA DELL’EUROPA FA INCAZZARE TUTTI - SE LA CASA BIANCA MINIMIZZA IL WALL STREET JOURNAL RANDELLA: “MACRON INDEBOLISCE LA DISSUASIONE CONTRO L'AGGRESSIONE CINESE E SABOTA IL SOSTEGNO AMERICANO ALL'EUROPA” - GIRAMENTI DI PALLE ANCHE IN EUROPA: PER IL PARLAMENTARE TEDESCO NORBERT ROTTGEN “MACRON DIVIDE E INDEBOLISCE L'EUROPA CON UNA RETORICA INGENUA E PERICOLOSA” - IL PREMIER POLACCO MORAWIECKI, VASSALLO DI WASHINGTON, HA RICORDATO CHE “L'ALLEANZA CON GLI STATI UNITI È UN PILASTRO ASSOLUTO DELLA NOSTRA SICUREZZA” - L'ESTERNAZIONE MACRONIANA È PIACIUTA POCO ANCHE IN FRANCIA…
SUL TERRENO IN UCRAINA CI SONO ANCHE FORZE SPECIALI DELLA NATO - SECONDO UNO DEI DOCUMENTI DEL PENTAGONO DIFFUSI ONLINE IL REGNO UNITO AVREBBE IL PIÙ AMPIO CONTINGENTE DI FORZE SPECIALI IN UCRAINA (50), SEGUITO DALLA LETTONIA (17), FRANCIA (15), STATI UNITI (14) E OLANDA (1) – IL MINISTRO DELLA DIFESA BRITANNICO PARLA DI “INFORMAZIONI SERIAMENTE INACCURATE” – CHI HA RUBATO I DOCUMENTI E LI HA CONDIVISI ONLINE? MA SOPRATTUTTO PERCHÉ? LE CHAT DEI VIDEOGIOCHI E I DUBBI SUL MOVENTE CHE POTREBBE ANCHE NON ESSERE POLITICO...
E’ BASTATO UN MESE ALLA SCHLEIN PER METTERE IN ALLARME I MAGGIORENTI DEM. ELLY E’ COME RENZI: DECIDE DA SOLA E NON FA (PER ORA) ACCORDI CON CAPIBASTONE E CORRENTI. I SONDAGGI PER ORA LA CONFORTANO MA QUANTO DURANO LE LUNE DI MIELE? NEMMENO SEI MESI E QUELLA DI GIORGIA MELONI SEMBRA GIÀ CALANTE. E COME DECLINARE SOLUZIONI - DALL’ECONOMIA AL CLIMA, DALL’IMMIGRAZIONE AL LAVORO - FINORA PROFILATE CON SLOGAN E BATTUTE? LE INSIDIE SONO EVIDENTI, E SULLA RIVA DEL FIUME C’È GIÀ CHI ASPETTA UN SUO PASSO FALSO…