FLASH! SELVAGGIA TWEET - "SECONDO ME BERLUSCONI HA LA PROSTATITE MA DICE DI AVERE IL COVID"

UN’ALTRA MAZZATA PER ZINGA! IL SUO BRACCIO DESTRO ALESSIO D’AMATO, ASSESSORE ALLA SANITÀ DEL LAZIO, SOTTO INCHIESTA PER UN DANNO ERARIALE DA 275MILA EURO. AVREBBE USATO FONDI DI UNA ONLUS PER PAGARE LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE - L'INDAGINE CONTABILE È ANCORA IN PIEDI, NONOSTANTE I FATTI CONTESTATI RISALGANO A CIRCA 15 ANNI FA. COSA DICE ZINGARETTI? FINORA SILENZIO COME SULLO SCANDALO MASCHERINE…