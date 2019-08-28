FLASH! SERGIO MATTARELLA HA CONVOCATO GIUSEPPE CONTE DOMANI MATTINA ALLE 9.30 PER L'INCARICO. ORA CHE C'È L'ACCORDO TRA PD E MOVIMENTO 5 STELLE, NON C'È PIÙ TUTTA QUESTA FRETTA...-
FLASH! SERGIO MATTARELLA HA CONVOCATO GIUSEPPE CONTE DOMANI MATTINA ALLE 9.30 PER L'INCARICO. ORA CHE C'È L'ACCORDO TRA PD E MOVIMENTO 5 STELLE, NON C'È PIÙ TUTTA QUESTA FRETTA...-
POSA IL FIASCO! - ORA GRILLO VUOLE I TECNICI AL GOVERNO! – DI MAIO E ZINGARETTI NON FANNO IN TEMPO A TROVARE UNA SPECIE DI ACCORDO CHE ARRIVA BEPPE-MAO A ROMPERE I MARONI: “I MINISTRI VANNO INDIVIDUATI IN UN POOL DI PERSONALITÀ FUORI DALLA POLITICA. IL RUOLO POLITICO LO SVOLGERANNO I SOTTOSEGRETARI. UN PO’ DI POLTRONOFILIA C’È, MA NON CI SONO I TEMPI PER UN CONTRATTO. QUESTA CRISI SOMIGLIA SEMPRE PIÙ A…”
L'ESECUTIVO DEI SOGNI: IL GOVERNO CONCITA! - SU FACEBOOK L'IMPERDIBILE TOTOMINISTRI: I MINISTRI DEL LIBERISMO COL CULO DEGLI ALTRI, DEL TESTOSTERONE (MARATTIN), DELLE PULSIONI LETTERARIE E SOGNI BAGNATI (MISSIROLI E STANCANELLI), DEI CANEDERLI (BOSCHI), DEI GATTI, DEL NIENTE, DEL FREGNAMOSCISMO, DELL'ADDOMINALE SCOLPITO E DELL'EDITORIALE INDIGNATO (MASSIMO GIANNINI). LA LISTA INTEGRALE
IL TRIANGOLO DEL BERMUDA - MATTIA FELTRI: ''MENTRE SALVINI S'INFILA GIACCA E CRAVATTA PER ANDARE AL QUIRINALE, DI MAIO GIRA LA CITTÀ CON GLI SHORTS E LA FIDANZATA PER MANO. SALVINI FACEVA IL GANASSA A TORSO NUDO E BIRRA MEDIA IN DISDEGNO DEGLI ALLEATI, LI STALKERIZZAVA IN COSTUME DA BAGNO E SI RIGIRAVA L' ESECUTIVO COME UN PEDALÒ, E ADESSO DI MAIO PARREBBE PRENDERSI LA RIVINCITA SUL PRIMO CHE PASSA, CIOÈ SUL SEGRETARIO PIDDINO NICOLA ZINGARETTI''
MENO MALE CHE SONO ALLEATI! - SILVIO BERLUSCONI E MATTEO SALVINI SI INCROCIANO AL QUIRINALE E SI SALUTANO PIUTTOSTO FREDDAMENTE - FORSE IL CAPITONE AVEVA SENTITO IL DISCORSO DEL BANANA, CHE DOPO L’INCONTRO CON MATTARELLA HA PRESO LE DISTANZE DAL SOVRANISMO, PARLANDO DELLA NECESSITÀ DI UN CENTRODESTRA LIBERALE E MODERATO, MA HA PROVATO COMUNQUE A RILANCIARE L’ALLEANZA CON LA LEGA - VIDEO
LA PRIMA PROVA D'AMORE DI ZINGARETTI PER I 5 STELLE: DA GOVERNATORE DEL LAZIO LANCIA UNA CIAMBELLA DI SALVATAGGIO ALLA RAGGI CHE AFFOGA NEI RIFIUTI. LA REGIONE È PRONTA A PROLUNGARE L'ORDINANZA DI EMERGENZA FINO AL 2020, COSTRINGENDO GLI ALTRI COMUNI LAZIALI A CIUCCIARSI LA MONNEZZA ROMANA