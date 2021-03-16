FLASH - SI PREVEDE UN NUOVO ACCORDO POLITICO TRA PD E M5S: SI CHIAMERA' "LETTAMAIO"-
FLASH - SI PREVEDE UN NUOVO ACCORDO POLITICO TRA PD E M5S: SI CHIAMERA' "LETTAMAIO"-
SE NON PODEMOS, SLOGGIAMOS - L'EX "INDIGNADO" PABLO IGLESIAS LASCIA IL GOVERNO E SI GIOCA LA CARRIERA POLITICA PER CANDIDARSI SINDACO DI MADRID: “BISOGNA FERMARE LA DESTRA REAZIONARIA E CRIMINALE CHE RISCHIA DI VINCERE" - IL SUO PASSO IN AVANTI E' UN TENTATIVO DI CONDENSARE SULLA SUA CANDIDATURA TUTTA LA GALASSIA "SINISTRA" CHE VA DAL PARTITO SOCIALISTA AI COMPAGNI DURI E PURI...
LA PRIMA GRANA PER LETTA SI CHIAMA CAMPIDOGLIO: GUALTIERI SARA' IL CANDIDATO SINDACO DEL PD MA RAGGI E CALENDA NON MOLLANO. GLI ZINGARETTI BOYS SONO CONVINTI CHE I VOTI DI VIRGY AL SECONDO TURNO POSSANO CONVERGERE SULL’EX MINISTRO. IL CENTRODESTRA E’ ANCORA PRIVO DI CANDIDATO (IERI FRATELLI D’ITALIA HA RILANCIATO ABODI MA SALVINI INSISTE SU BERTOLASO) - LETTA CHIAMA LA MELONI E TAJANI: "AVANTI SUL MAGGIORITARIO"
UNA TEMPESTA STA PER ABBATTERSI SULLA GIUSTIZIA ITALIANA: UN DILUVIO DI CONTENZIOSI - QUANDO CESSERANNO GLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI CHE BLOCCANO GLI SFRATTI, LE ESECUZIONI, LE PROCEDURE CONCORSUALI, I LICENZIAMENTI E IL CONTENZIOSO BANCARIO, SI SCATENERA' IL DELIRIO - ECCO PERCHE' IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, MARTA CARTABIA, ENTRO LA FINE DI APRILE PRESENTERÀ LE SUE RIFORME DEL PROCESSO CIVILE E PENALE (IN CHIAVE GARANTISTA), CSM (DA RINNOVARE OGNI DUE ANNI) E GIUSTIZIA TRIBUTARIA….