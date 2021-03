SE NON PODEMOS, SLOGGIAMOS - L'EX "INDIGNADO" PABLO IGLESIAS LASCIA IL GOVERNO E SI GIOCA LA CARRIERA POLITICA PER CANDIDARSI SINDACO DI MADRID: “BISOGNA FERMARE LA DESTRA REAZIONARIA E CRIMINALE CHE RISCHIA DI VINCERE" - IL SUO PASSO IN AVANTI E' UN TENTATIVO DI CONDENSARE SULLA SUA CANDIDATURA TUTTA LA GALASSIA "SINISTRA" CHE VA DAL PARTITO SOCIALISTA AI COMPAGNI DURI E PURI...