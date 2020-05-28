FLASH - LA SINDACA RAGGI FA UNA CONFERENZA STAMPA A FONTANA DI TREVI; CON ASSEMBRAMENTO, SPONSORIZZATA ANCHE DA TELEPASS. CHISSÀ CHE CONTENTI I GRILLINI SAPENDO CHE TELEPASS È DEI BENETTON...- -
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FLASH - LA SINDACA RAGGI FA UNA CONFERENZA STAMPA A FONTANA DI TREVI; CON ASSEMBRAMENTO, SPONSORIZZATA ANCHE DA TELEPASS. CHISSÀ CHE CONTENTI I GRILLINI SAPENDO CHE TELEPASS È DEI BENETTON...- -
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TRUMP TAGLIA IL RAMO SU CUI È SEDUTO? - ‘I GIGANTI HI-TECH VOGLIONO CENSURARE LE ELEZIONI 2020. NON LO PERMETTEREMO!’. E LA PORTAVOCE CONFERMA CHE È PRONTO UN DECRETO PER IMPORRE A TWITTER, FACEBOOK E SOCI DI NON ‘ZITTIRE’ LE VOCI CONSERVATRICI, SPESSO ACCOMUNATE AI NEO-NAZI E DUNQUE BLOCCATE - JACK DORSEY, ORMAI NON PIÙ RAPACE DELLA SILICON VALLEY MA GURU DELLA MEDITAZIONE: ‘CONTINUEREMO A SEGNALARE INFORMAZIONI ERRATE O CONTESTATE SULLE ELEZIONI A LIVELLO GLOBALE’
CERTI PIRELLONI NON DEMORDONO - FORMIGONI, CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA PER TRAFFICI CON LA SANITÀ, DICE LA SUA: ''IL MODELLO LOMBARDIA È STATO AFFOSSATO DA MARONI. LA SUA RIFORMA È STATA SBAGLIATA. IL SISTEMA SANITARIO È STATO SEMPRE AL PRIMO POSTO TRA IL '95 E IL 2012, SOTTO LA MIA GUIDA, POI È FINITO AL SETTIMO POSTO. NOI RAFFORZAVAMO IL RUOLO DEI MEDICI SUL TERRITORIO, MENTRE LORO…''