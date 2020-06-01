FLASH! - UN SONDAGGIO COMMISSIONATO DALLA CAMPAGNA ELETTORALE DI TRUMP MOSTRA L’ATTUALE PRESIDENTE INDIETRO DI 8 PUNTI RISPETTO A BIDEN IN TRE DEI ‘’SWING STATES’’, OHIO, IOWA, E ARIZONA DOVE LA VOLTA SCORSA AVEVA SUPERATO I DEMOCRATICI-
FLASH! - UN SONDAGGIO COMMISSIONATO DALLA CAMPAGNA ELETTORALE DI TRUMP MOSTRA L’ATTUALE PRESIDENTE INDIETRO DI 8 PUNTI RISPETTO A BIDEN IN TRE DEI ‘’SWING STATES’’, OHIO, IOWA, E ARIZONA DOVE LA VOLTA SCORSA AVEVA SUPERATO I DEMOCRATICI-
"LA TRAGEDIA GRILLINA SFUMERA’ NELLA FARSA ARANCIONE" – SENALDI: "CI MANCAVA SOLO IL CASINISTA PAPPALARDO CHE SCIMMIOTTA GRILLO. I GILET ARANCIONI NON HANNO PROPOSTE CONCRETE, SONO DEGLI ARRABBIATI ANTI-CASTA, I GRILLINI DEI GIORNI NOSTRI - SE NON FOSSE UNA PRIMA DONNA, IL GENERALE ARRUOLEREBBE DI BATTISTA, CHE ORMAI PARE RIMASTO SENZA CASA, E RADDOPPIEREBBE IMMEDIATAMENTE I CONSENSI…"
ASCOLTANDO CONTE IERI SERA, PAREVA CHE ALMENO SU AUTOSTRADE CI FOSSE UNA DECISIONE CHIARA IN VISTA. INVECE ERAVAMO SEMPRE NEL CAMPO DELLA FUFFA: PARLA DI REVOCA, ANZI DI ''CADUCAZIONE'', DA PERFETTO LEGULEIO CHE VUOLE CONFONDERE LE ACQUE, SENZA SPECIFICARE CHE LA REVOCA PUÒ ESSERE PARZIALE E SOLO PER IL TRATTO LIGURE DEL PONTE MORANDI E SPICCI. NÉ HA PARLATO DELLE ALTRE PROPOSTE CHE IL GOVERNO HA MESSO SUL TAVOLO DEI BENETTON, OVVERO…
IL RIPORTO BIONDO FA IMPAZZIRE IL MONDO (E PURE I ''RIPORTER'') - A LEGGERE LA STAMPA ITALIANA, NON SI TROVA DA NESSUNA PARTE IL FATTO CHE LA POLIZIA LOCALE IN AMERICA È IN GENERE IN MANO AI SINDACI, NON CERTO AL PRESIDENTE, E A MINNEAPOLIS DA 15 ANNI C'È UN SINDACO DEMOCRATICO. NÉ CHE CHIARA DE BLASIO, FIGLIA DEL NEWYORKESE BILL, È STATA ARRESTATA PER LANCIO DI OGGETTI (IL RESOCONTO È STATO PUBBLICATO SU TWITTER DAL SINDACATO DEI POLIZIOTTI E POI RIMOSSO PERCHÉ VIOLAVA LA PRIVACY) - E VOGLIAMO PARLARE DELLA BUFALA DI RULA JEBREAL?
IERI L'APERI-CONTE HA FATTO IL MIRACOLO: METTERE TUTTI D'ACCORDO NELLA DELUSIONE - PD E 5 STELLE, RENZI E MATTARELLA, UE E SINDACATI, DELUSI DA UN DISCORSO ANDREOTTIANO, IN MODALITA' "MEGLIO TIRARE A CAMPARE CHE TIRARE LE CUOIA", DEL TUTTO PRIVO DI PROGETTI CONCRETI E DI RIFORME DA METTERE IN CANTIERE - IL PROBLEMINO È CHE LA CASSA DEL GOVERNO È ALLA CANNA DEL GAS, E HA CHIESTO CON URGENZA A BRUXELLES OLTRE 20 MILIARDI PER LA CASSA INTEGRAZIONE. MA L'UE TENTENNA PERCHÉ… - LA TRAPPOLA DEL SUCCESSO DEI BTP: SE I RISPARMIATORI HANNO PAURA DEL FUTURO E PREFERISCONO METTERE I SOLDI SOTTO IL MATERASSO DELLO STATO ANZICHE' SPENDERE, L'ITALIA NON USCIRA' MAI DALLE CRISI
DEI NERI PARLA OBAMA, CON LIBRERIA VOLUTAMENTE MAL DECORATA E SCARNA PER NON SEMBRARE TROPPO SECCHIONE, E BIDEN TORNA NEL CONO D'OMBRA - IL POLITOLOGO LARRY SABATO: ''TRUMP CON IL SUO 'LAW & ORDER' PUÒ RECUPERARE CONSENSI E VINCERE LE ELEZIONI SE L'ECONOMIA RIPARTE. BIDEN HA BUONE CHANCES MA I GIOVANI DEVONO ANDARE ALLE URNE. È UN POLITICO NOIOSO E FA BENE A FARSI VEDERE POCO. TRUMP RISCHIA LA SOVRAESPOSIZIONE''