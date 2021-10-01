FLASH - STANDO AI RUMORS, BERLUSCONI POTREBBE INCONTRARE RENZI NEI PROSSIMI GIORNI…DISCUTERANNO DEL CONTENITORE TURBO-CENTRISTA CHE MATTEUCCIO SOGNA DI COSTRUIRE...-
FLASH - STANDO AI RUMORS, BERLUSCONI POTREBBE INCONTRARE RENZI NEI PROSSIMI GIORNI…DISCUTERANNO DEL CONTENITORE TURBO-CENTRISTA CHE MATTEUCCIO SOGNA DI COSTRUIRE...-
ROMA, ACCORDO IN VISTA! - CALENDA: "SONO VICINO A GUALTIERI, MICHETTI È UN IMPREPARATO PRESTATO ALLA POLITICA" -GUALTIERI: "CONFERMO CHE NON AVRÒ M5S IN GIUNTA". CARLETTO: "BENE". MA NON PARLA ANCORA UFFICIALMENTE DI APPOGGIO AL PD: "DIPENDE DAI TEMI" - LETTA: "NELLE PROSSIME ORE, CERCHERÒ CALENDA, CONTE, RENZI, TUTTI COLORO CHE RAPPRESENTANO PARTITI E MOVIMENTI CON CUI POSSIAMO DIALOGARE NELLE CITTÀ CHE VANNO AL BALLOTTAGGIO" - (SALUTAME MINCHIETTI!)
CONTICIDIO - “A QUELLO GLI È CAMBIATA LA VITA. TI DEVI METTERE NEI SUOI PANNI. QUELLI SI SONO TROVATI DAL GIORNO ALLA NOTTE QUELL'ALTRO SFIGATO A FARE IL FENOMENO. E ORA STANNO A SFRUTTARE LA SITUAZIONE!”. IN QUESTA CONVERSAZIONE, INTERCETTATA DAI CARABINIERI, C'È TUTTA LA STORIA DELL’EX COLLEGA DI CONTE, LUCA DI DONNA, E DI UN SUO AMICO GIÀ DIRIGENTE AL MISE, GIANLUCA ESPOSITO CHE, ALL'IMPROVVISO SONO DIVENTATI I “SIGNORI DEL 5%” - DI DONNA TRAFFICAVA SPENDENDO IL NOME ANCHE DEL PREMIER. MA LO FACEVA, SECONDO LA PROCURA DI ROMA, A SUA INSAPUTA - CONTE PROVA A PRENDERE LE DISTANZE: ‘’IN PASSATO LO FREQUENTAVO, MA DA QUANDO SONO DIVENTATO PREMIER NON L'HO PIÙ VISTO’’. E ALLORA CHI CHIAMO' DI DONNA A COLLABORARE ALLA STESURA DELLO STATUTO 5S? E CHI FECE IL SUO NOME PER DIRIGERE LA SCUOLA DI FORMAZIONE 5S? AH, SAPERLO... (RENZI CHIEDE UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA)
IL PD E’ PRIMO NELLE GRANDI CITTÀ (TRANNE CHE A ROMA DOVE IL RISULTATO E’ STATO AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE, DIETRO LA LISTA CALENDA E FRATELLI D’ITALIA). MA L'ITALIA DEI PICCOLI COMUNI GUARDA ANCORA AL CENTRODESTRA. I LEGHISTI DELUSI NON VOTANO O SCELGONO MELONI. E A TORINO C’E’ UN CASO LEGA – IL "RITORNO" DEI VOTI DAL M5S AL PD: UN FENOMENO REGISTRATO SOPRATTUTTO A NAPOLI. CACCIARI SULL’ASTENSIONISMO..
GIOVANI, FORSE C'È UN MODO PER RIUSCIRE AD ANDARE IN PENSIONE: FARE FIGLI! - LA PROPOSTA PROVOCATORIA DI COTTARELLI CONTRO IL CALO DELLE NASCITE: "SERVIREBBE UN MECCANISMO PREMIANTE, CHI FA FIGLI VADA IN PENSIONE PRIMA", HA SCRITTO IN UN TWEET, ANCHE PERCHÉ "CON POCHI FIGLI CI SARANNO MENO LAVORATORI A PRODURRE CIÒ CHE È NECESSARIO PER GLI ANZIANI E DI CONSEGUENZA, QUESTI ULTIMI, SARANNO OBBLIGATI A RITARDARE IL PENSIONAMENTO"...
"DESTRA FASCISTA? LA SOLITA MENATA" - FELTRI FA IL PIENO DI VOTI A MILANO: “LA CAMPAGNA ELETTORALE? SI FIGURI SE ALLA MIA ETÀ POSSO IMPARARE A FARE QUESTE COSE. L'INCHIESTA DI FANPAGE? NON L'HO VISTA: QUANDO NON SAI COSA DIRE DELLA DESTRA, DICI CHE È FASCISTA. MA COME SI FA A ESSERE NOSTALGICI DEL FASCISMO SE NON SI È MAI VISTO? – LA MELONI? NON E’ ASSOLUTAMENTE FASCISTA. SONO CONVINTO CHE…