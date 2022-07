20 lug 2022 16:00

FLASH! STATE BONI, ANZI BONACCINI! “LA MELONI VORREBBE CINGOLANI COME MINISTRO DI UN GOVERNO DA LEI GUIDATO? QUESTA E’ STRAORDINARIA. LUI HA PROPOSTO DUE HUB PER NUOVI RIGASSIFICATORI: UNO A RAVENNA (LO FAREMO) E UNO A PIOMBINO, DOVE A GUIDARE LA RIVOLTA CONTRO LA REALIZZAZIONE E’ PROPRIO IL SINDACO DI FRATELLI D’ITALIA” - ANCHE DRAGHI IN TACKLE CONTRO I NO AL RIGASSIFICATORE A PIOMBINO: "È UNA QUESTIONE DI SICUREZZA NAZIONALE AVERLO OPERATIVO ENTRO POCHI MESI"….