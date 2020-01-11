FLASH - IL SUGGERIMENTO DI BEPPE GRILLO: DI MAIO CAPO POLITICO DEL MOVIMENTO CINQUESTELLE AFFIANCATO DA PAOLA TAVERNA CON STEFANO PATUANELLI CAPO DELEGAZIONE M5S AL GOVERNO...-
FLASH - IL SUGGERIMENTO DI BEPPE GRILLO: DI MAIO CAPO POLITICO DEL MOVIMENTO CINQUESTELLE AFFIANCATO DA PAOLA TAVERNA CON STEFANO PATUANELLI CAPO DELEGAZIONE M5S AL GOVERNO...-
AUX ARMES CITOYENS! - NUOVI SCONTRI A PARIGI E IL GOVERNO RITIRA LA PROPOSTA SULL’ETÀ PENSIONABILE A 64 ANNI - IL PUNTO CHE CREAVA PIÙ TENSIONI È STATO “PROVVISORIAMENTE” CANCELLATO - MANIFESTAZIONI E VIOLENZE ANCHE A NANTES…
COSA SPINGE IL TANDEM CONTE-CASALINO A FARE GUERRA A LUIGINO DI MAIO? RAGIONI POLITICHE, CERTO. MA ANCHE PERSONALI: “GIUSEPPI” NON VUOLE PIÙ AVERE DAVANTI AL CIUFFO QUALCUNO, CIOÈ DI MAIO, CHE POSSA RINFACCIARGLI IN CONTINUAZIONE A CHI DEVE LA SUA ASCESA - IL RUOLO DI
CASALINO DIETRO LA GAFFE CON SERRAJ…
REFERENDUM O NO, MATTARELLA "BLINDA" CONTE - DALLE PARTI DEL QUIRINALE NON C'È ALCUNA PREOCCUPAZIONE IN MERITO AL PROSEGUIMENTO DELLA LEGISLATURA E ALLA TENUTA DEL GOVERNO. MA I PROBLEMI NON MANCANO, A COMINCIARE DALLA CLAMOROSA "GAFFE" LIBICA...
MANOVRE GRILLINE - IN VISTA DEGLI “STATI GENERALI” DI MARZO SI MUOVONO GRUPPI, SI FISSANO RIUNIONI, PERCHÉ ORMAI UN CONGRESSO DA RESA DEI CONTI, SE LO ASPETTANO TUTTI. COMPRESO IL CERCHIO MAGICO DI DI MAIO CHE GUARDA CON SEMPRE PIÙ OSTILITÀ AL DUO CONTE-CASALINO - UN ALTRO LEADER AL POSTO DI LUIGINO NON C'È E BEPPE GRILLO, COME DAGO ANTICIPATO, CERCA UN COMPROMESSO. ANCHE PERCHE’ SE IL CAPO POLITICO SI DIMETTE E’ IL REGGENTE CHE…