NELLA LEGA PARTE LA FAIDA DEL CAMPANILE – I VENETI SONO INCAZZATI PERCHE’ I CINQUE MINISTRI ESPRESSI DAL CARROCCIO SONO TUTTI LOMBARDI: “SIAMO TORNATI ALLA LEGA LOMBARDA DI UMBERTO BOSSI” - E A NULLA È VALSO FAR ELEGGERE ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA UN VERONESE COME LORENZO FONTANA PERCHÉ I SUOI RAPPORTI CON LUCA ZAIA NON SONO BUONI E, SOPRATTUTTO, VIENE CONSIDERATO PIÙ UOMO DI FIDUCIA DI SALVINI CHE RAPPRESENTANTE DEL VENETO…