FLASH! - TRAVAGLIO: "SU UN PUNTO RENZI HA RAGIONE. SAREBBE INGIUSTO PROCESSARE I RENZIANI NELLE PIAZZE. MOLTO MEGLIO I TRIBUNALI" - JENA BARENGHI: "IERI RENZI SI E' PARAGONATO A MORO, DELA SERIE: ANCHE LE PULCI HANNO LA TOSSE"

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politica

SE SALVINI SCASSA, GIANNI LETTA RICOMPONE - L’EMINENZA AZZURRINA NON SI RASSEGNA A CONSEGNARE IL CAV AL SALVINISMO E LOTTA PER SALVARE IL GOVERNO GIALLOROSE’ - IL SUO RAPPORTO CON IL “DEEP STATE”: “"MI SONO SEMPRE POSTO ALLA TESTA DI QUELLA CLASSE BUROCRATICA CHE GARANTISCE ALLA POLITICA LA CAPACITÀ DI GOVERNARE. NELLA MIA ESPERIENZA DI GOVERNO NON HO PERSO MAI LA RIUNIONE CHE SI FA PRIMA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IL MARTEDÌ MATTINA IN SALA VERDE CON I CAPI DEI MINISTERI. QUESTO MI HA DATO FORZA PERCHÉ…”