‘’ELOGIO MALANDRINO DI UN IMPROBABILE E IMPROVVISATO UOMO DI STATO: LUIGI DI MAIO" - DOPO L’AUT-AUT DI GRILLO (BASTA CON LO SCONTRO CONTINUO COL PD, IL VOTO ANTICIPATO SAREBE UNA DISFATTA PER IL M5S E UN REGALO PER SALVINI), DI MAIO SI E’ ARRESO ALLA REAL POLITIK (QUIRINALE, EUROPA, MES, PRESCRIZIONE, ETC.) - E GIULIANO FERRARA, DOPO ANNI IN CUI HA CANNONEGGIATO CONTRO IL "GRILLOZZO", LO CELEBRA: "IL FASCINO INDISCRETO DEL BIBITARO DI LOTTA E DI POTERE”