FLASH! - TRAVAGLIO: "SU UN PUNTO RENZI HA RAGIONE. SAREBBE INGIUSTO PROCESSARE I RENZIANI NELLE PIAZZE. MOLTO MEGLIO I TRIBUNALI" - JENA BARENGHI: "IERI RENZI SI E' PARAGONATO A MORO, DELA SERIE: ANCHE LE PULCI HANNO LA TOSSE"-
FLASH! - TRAVAGLIO: "SU UN PUNTO RENZI HA RAGIONE. SAREBBE INGIUSTO PROCESSARE I RENZIANI NELLE PIAZZE. MOLTO MEGLIO I TRIBUNALI" - JENA BARENGHI: "IERI RENZI SI E' PARAGONATO A MORO, DELA SERIE: ANCHE LE PULCI HANNO LA TOSSE"-
LA SCOZIA FARÀ LA FINE DELLA CATALOGNA? - I NAZIONALISTI SI PRENDONO 55 SEGGI SU 59 DISPONIBILI. UNA VITTORIA A VALANGA CHE RIACCENDE LA LEADER NICOLA STURGEON. ''UN VOTO SPARTIACQUE, LA SCOZIA HA DETTO DI NUOVO NO A BORIS E ALLA BREXIT. VOGLIAMO UN FUTURO DIVERSO, LA SCOZIA SIA LIBERA''. MA JOHNSON HA PROMESSO: MAI UN SECONDO REFERENDUM SULL'INDIPENDENZA
AVETE VOLUTO LA BREXIT E ORA CIUCCIATEVI LA “SCOZZEXIT” - NICOLA STURGEON, LEADER DEGLI INDIPENDENTISTI DELL’SNP, AVVERTE LONDRA: “IL VOTO E’ UNO SPARTIACQUE, ORA LIBERTÀ ALLA SCOZIA. QUI NON SI TRATTA DI CHIEDERE IL PERMESSO A BORIS JOHNSON O A QUALUNQUE ALTRO POLITICO DI WESTMINSTER. SI TRATTA DELL'AFFERMAZIONE DEL DIRITTO DEMOCRATICO DEL POPOLO SCOZZESE…”
‘’ELOGIO MALANDRINO DI UN IMPROBABILE E IMPROVVISATO UOMO DI STATO: LUIGI DI MAIO" - DOPO L’AUT-AUT DI GRILLO (BASTA CON LO SCONTRO CONTINUO COL PD, IL VOTO ANTICIPATO SAREBE UNA DISFATTA PER IL M5S E UN REGALO PER SALVINI), DI MAIO SI E’ ARRESO ALLA REAL POLITIK (QUIRINALE, EUROPA, MES, PRESCRIZIONE, ETC.) - E GIULIANO FERRARA, DOPO ANNI IN CUI HA CANNONEGGIATO CONTRO IL "GRILLOZZO", LO CELEBRA: "IL FASCINO INDISCRETO DEL BIBITARO DI LOTTA E DI POTERE”
SE SALVINI SCASSA, GIANNI LETTA RICOMPONE - L’EMINENZA AZZURRINA NON SI RASSEGNA A CONSEGNARE IL CAV AL SALVINISMO E LOTTA PER SALVARE IL GOVERNO GIALLOROSE’ - IL SUO RAPPORTO CON IL “DEEP STATE”: “"MI SONO SEMPRE POSTO ALLA TESTA DI QUELLA CLASSE BUROCRATICA CHE GARANTISCE ALLA POLITICA LA CAPACITÀ DI GOVERNARE. NELLA MIA ESPERIENZA DI GOVERNO NON HO PERSO MAI LA RIUNIONE CHE SI FA PRIMA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IL MARTEDÌ MATTINA IN SALA VERDE CON I CAPI DEI MINISTERI. QUESTO MI HA DATO FORZA PERCHÉ…”