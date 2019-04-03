FLASH! - TRIA INGOIA IL ROSPO. DOMANI POMERIGGIO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI VARA IL DECRETO CRESCITA CHE PREVEDE, IN UNA PARTE, ANCHE LE NORME PER IL RIMBORSO AI TRUFFATI DELLE BANCHE VENETE E TOSCANE...-
FLASH! - TRIA INGOIA IL ROSPO. DOMANI POMERIGGIO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI VARA IL DECRETO CRESCITA CHE PREVEDE, IN UNA PARTE, ANCHE LE NORME PER IL RIMBORSO AI TRUFFATI DELLE BANCHE VENETE E TOSCANE...-
IL PATTO DI “NON BELLIGERANZA” REGGERÀ FINO ALLE EUROPEE? – NELL’INCONTRO DI FIRENZE GIUSEPPE CONTE HA CHIESTO A SALVINI DI “APPARIRE” SUPER PARTES E NON FARE IL GUASTAFESTE CON DI MAIO – IL “CAPITONE” HA DECISO DI NON DARE A LUIGINO IL PRETESTO PER ROMPERE L’ALLEANZA, E NON A CASO HA FATTO SPARIRE DAI RADAR IL MINISTRO FONTANA DOPO GLI ATTACCHI DEI 5 STELLE SUL CONGRESSO DI VERONA – INSOMMA, È COMINCIATO IL GIOCO DEL CERINO
YANKEE, OGGI E DOMANI – L’AMBASCIATORE LEWIS EISENBERG HA FATTO CAPIRE A DI MAIO CHE È MEGLIO NON TAGLIARE LA COMMESSA DEGLI F-35: “L’ITALIA, IN QUALITÀ DI PARTNER E NON DI SEMPLICE ACQUIRENTE, RISCHIEREBBE DI SPRECARE UN’OPPORTUNITÀ” – SUI CACCIA, ASSEMBLATI PURE IN ITALIA DA LEONARDO-FINMECCANICA, LUIGINO LITIGA CON LA TRENTA, CHE NON VUOLE DELUDERE L’ALLEATO AMERICANO
''SALVINI BOIA, DI MAIO È LA TUA TR…A'' - VIDEO: NICOLA PORRO A ''QUARTA REPUBBLICA'' METTE INSIEME GLI INSULTI DELLA SINISTRA A SALVINI, E LUI LI RILANCIA SU TWITTER: ''BUFFONE, RAZZISTA, ROZZO, BUFALARO, SCIACALLO, PAZZO, IMBECILLE. ECC…'' - ECCO IL COMMENTO DEL MINISTRO ALLE FRASI DI SAVIANO, BOLDRINI, DE MAGISTRIS, D'ALEMA, BONINO, TOSCANI, CENTRI SOCIALI E MANIFESTANTI
FOREVER YANG - REDDITO UNIVERSALE E CAPITALISMO DAL VOLTO UMANO: C'È UN CANDIDATO ALLE PRIMARIE DEMOCRATICHE DI CUI POCHI PARLANO MA CHE È GIÀ IL RE DEI MEME E DEI MILLENNIAL, ANDREW YANG, ASIATICO-AMERICANO, CHE PROMETTE 1000 DOLLARI AL MESE A TUTTI GLI AMERICANI MAGGIORENNI, SENZA LIMITAZIONI. E DI VALUTARE L'ECONOMIA IN BASE AL BENESSERE. L'OBIETTIVO È IMITARE TRUMP, PER ESPUGNARE LA CASA BIANCA PARTENDO DAL SOSTEGNO DEI SOCIAL NETWORK
AMARO LUCANO - LA CASSAZIONE LO RIABILITA, IL SINDACO SOSPESO DI RIACE: "HO SOFFERTO TANTO. SONO 6 MESI CHE VIVO FUORI CASA PER DELLE MENZOGNE, HANNO ROVINATO LA MIA FAMIGLIA. PERCHE’ HANNO DECISO DI FARMI SOFFRIRE COSI’?” – LE MOTIVAZIONI DELLA SUPREMA CORTE: NON RISULTANO FRODI NEGLI APPALTI DI LUCANO…