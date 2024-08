1 ago 2024 19:52

FLASH - ULTIME NEWS DA VIALE MAZZINI: GIORGIA MELONI VOLEVA CONVOCARE PER DOMANI UN TAVOLO PER DISCUTERE DELLE NOMINE RAI, CON I VICEPREMIER SALVINI E TAJANI, MA IL LEGHISTA HA PUNTATO I PIEDI: PER LA SCELTA DEI CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE VA COINVOLTA L'OPPOSIZIONE. ERGO, NON CI SONO I TEMPI TECNICI - QUANDO L'AD USCENTE, ROBERTO SERGIO, SPECIFICA CHE "OCCORRE INTERPRETARE IL PROPRIO RUOLO CON COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ", VUOLE MANDARE UN MESSAGGIO AL SUO SUCCESSORE IN PECTORE, GIAMPAOLO ROSSI. TRADUZIONE: IO HO COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ, LUI NO...