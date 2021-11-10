luigi di maio a porta a porta luigi di maio a uno mattina luigi di maio a tg2 post luigi di maio foto di bacco luigi di maio e bianca berlinguer foto di bacco il libro di luigi di maio luigi di maio cartabianca
FLASH! - A VIALE MAZZINI SI VA ALLA RICERCA DELLA BENEDIZIONE DI LUIGINO. IN 5 GIORNI IL BUON DI MAIO - CHE COME DAGO-ANTICIPATO HA INCONTRATO FUORTES ALLA FARNESINA - È STATO INVITATO IN TRASMISSIONI DI RAI2 (TG2POST), RAI1 (UNO MATTINA) E RAI3 (CARTABIANCA) – SI AVVICINANO LE NUOVE NOMINE…E IN RAI SI SCALPITA!-
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RENZI VS CONTE, NUOVO ROUND - MATTEUCCIO PRESENTA IL SUO LIBRO A BRUXELLES E FA LO SHAMPOO A PEPPINIELLO APPULO: “QUELLO SQUALLIDO EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO” - LE POLEMICHE SUI SOLDI (“VI SIETE MAI CHIESTI PERCHÉ RENZI LO CHIAMANO E CONTE NO?”) E IL QUIRINALE: “MEGLIO CHE DRAGHI RESTA AL GOVERNO. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA NON CAMBIA L'EUROPA, SEMMAI LA CAMBIA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE” – “NON SONO ADATTO PER LA NATO. SE VADO LÌ NEL GIRO DI UN QUARTO D'ORA FACCIO SCOPPIARE DUE GUERRE…”
PIAZZA PULITA - FUORI DALLE PALLE NO VAX E NO GREEN PASS DAI CENTRI STORICI: I POVERI COMMERCIANTI, GIÀ PENALIZZATI DALLA CRISI SANITARIA, SI DOVEVANO PURE SORBIRE LE MANIFESTAZIONI OGNI DANNATO SABATO - PIAZZA FONTANA A MILANO, LA ZONA DEL DUOMO E DI BRERA; PIAZZA DEL POPOLO A ROMA, SANTA CROCE E SANTA MARIA NOVELLA A FIRENZE... FINO A PALERMO: ECCO LA MAPPA DI TUTTI I LUOGHI INTERDETTI DAL VIMINALE - IN CERTE CITTÀ PERÒ MANCANO LE ALTERNATIVE DOVE "DIROTTARE" I CORTEI...
DOVE NON ARRIVANO I PARTITI, CI PENSANO I GIUDICI - IL CONSIGLIO DI STATO STRACCIA LA PROROGA DELLE CONCESSIONI BALNEARI: DAL PRIMO GENNAIO 2024 TUTTI GLI STABILIMENTI DOVRANNO ESSERE ASSEGNATI CON GARA, SENZA ECCEZIONI, COME PREVISTO (15 ANNI FA) DALLA DIRETTIVA BOLKENSTEIN. DRAGHI TIRA UN SOSPIRONE DI SOLLIEVO: LA SCORSA SETTIMANA AVEVA TEMPOREGGIATO SUL TEMA PER EVITARE ROTTURE DA PARTE DI SALVINI. E LA SENTENZA RISOLVE IL PROBLEMA ALLA RADICE…