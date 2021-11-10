FLASH! - A VIALE MAZZINI SI VA ALLA RICERCA DELLA BENEDIZIONE DI LUIGINO. IN 5 GIORNI IL BUON DI MAIO - CHE COME DAGO-ANTICIPATO HA INCONTRATO FUORTES ALLA FARNESINA - È STATO INVITATO IN  TRASMISSIONI DI RAI2 (TG2POST), RAI1 (UNO MATTINA) E RAI3 (CARTABIANCA) – SI AVVICINANO LE NUOVE NOMINE…E IN RAI SI SCALPITA!

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politica

RENZI VS CONTE, NUOVO ROUND - MATTEUCCIO PRESENTA IL SUO LIBRO A BRUXELLES E FA LO SHAMPOO A PEPPINIELLO APPULO: “QUELLO SQUALLIDO EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO” - LE POLEMICHE SUI SOLDI (“VI SIETE MAI CHIESTI PERCHÉ RENZI LO CHIAMANO E CONTE NO?”) E IL QUIRINALE: “MEGLIO CHE DRAGHI RESTA AL GOVERNO. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA NON CAMBIA L'EUROPA, SEMMAI LA CAMBIA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE” – “NON SONO ADATTO PER LA NATO. SE VADO LÌ NEL GIRO DI UN QUARTO D'ORA FACCIO SCOPPIARE DUE GUERRE…”