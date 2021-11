10 nov 2021 11:29

FLASH! - A VIALE MAZZINI SI VA ALLA RICERCA DELLA BENEDIZIONE DI LUIGINO. IN 5 GIORNI IL BUON DI MAIO - CHE COME DAGO-ANTICIPATO HA INCONTRATO FUORTES ALLA FARNESINA - È STATO INVITATO IN TRASMISSIONI DI RAI2 (TG2POST), RAI1 (UNO MATTINA) E RAI3 (CARTABIANCA) – SI AVVICINANO LE NUOVE NOMINE…E IN RAI SI SCALPITA!