FLASH! - VITTORIO FELTRI, CANDIDATO CON FRATELLI D’ITALIA ALLE COMUNALI DI MILANO, SPARA AL “PISTOLA” DI SALVINI, LUCA BERNARDO: “CI SONO IN GIRO CANDIDATI SINDACI CHE SI FANNO ORGANIZZARE PRANZI CON DIRETTORI DI GIORNALI E POI NON PAGANO IL CONTO. NON VINCERANNO FACILMENTE” – POCO DOPO, FELTRI HA CASSATO IL VELENOSO “CINGUETTIO”…

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MEME DI LUCA BERNARDO CON PISTOLA MEME DI LUCA BERNARDO CON PISTOLA luca bernardo luca bernardo feltri meloni feltri meloni

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"DRAGHI È UN FIGLIO DI PAPÀ, UN CURRICULUM AMBULANTE, CHE NON CAPISCE UN CAZZO NÉ DI GIUSTIZIA, NÉ DI SOCIALE, NÉ DI SANITÀ" - MARCO TRAVAGLIO RIVERSA LA SUA BILE SU SUPERMARIO ALLA FESTA DI "ARTICOLO UNO" A BOLOGNA (E IL PUBBLICO DE' SINISTRA APPLAUDE): "E' UNO CHE HA FATTO BENE IL BANCHIERE EUROPEO E CI HANNO RACCONTATO CHE È COMPETENTE ANCHE IN MATERIA DI SANITÀ, DI GIUSTIZIA, DI VACCINI. MA NON ESISTE L'ONNISCIENZA O LA SCIENZA INFUSA. E NON HA NEANCHE L'UMILTÀ. PERCHÉ A FURIA DI LEGGERE CHE È COMPETENTE SU TUTTI I RAMI DELLO SCIBILE…" - VIDEO

QUANDO SALVINI VA AL PAPEETE, C'È ARIA DI CAZZATA - IL 20ENNE DENIS DOSIO, INFLUENCER DA 740MILA FOLLOWER SU INSTAGRAM ED EX “GRANDE FRATELLO VIP”, SI SPARA UN SELFIE COL "CAPITONE" BECCATO AL BAR E PROVA A FARE IL SIMPATICO: "QUANDO LA STORIA INCONTRA L’ARTE CONTEMPORANEA” - PERSINO I SUOI SEGUACI LO INSULTANO: “IO ADESSO TI UNFOLLOW”, “MI SEI CADUTO”, “SPERO VI VENGA UN COLPO A TUTTI E DUE" - LUI SI DIFENDE E RILANCIA: "OH, RAGAZZI ‘SCIALLATEVI’, VI FA MALE QUESTO VIRUS! IO SONO ANCHE PRO-VACCINO E PRO-GREEN PASS..."