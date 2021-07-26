MEME DI LUCA BERNARDO CON PISTOLA luca bernardo feltri meloni
FLASH! - VITTORIO FELTRI, CANDIDATO CON FRATELLI D’ITALIA ALLE COMUNALI DI MILANO, SPARA AL “PISTOLA” DI SALVINI, LUCA BERNARDO: “CI SONO IN GIRO CANDIDATI SINDACI CHE SI FANNO ORGANIZZARE PRANZI CON DIRETTORI DI GIORNALI E POI NON PAGANO IL CONTO. NON VINCERANNO FACILMENTE” – POCO DOPO, FELTRI HA CASSATO IL VELENOSO “CINGUETTIO”…-
“IL GREEN PASS? E' COME NEI REGIMI DISPOTICI: LA DISCRIMINAZIONE DI UNA CATEGORIA DI PERSONE, CHE DIVENTANO AUTOMATICAMENTE CITTADINI DI SERIE B, È DI PER SÉ UN FATTO GRAVISSIMO” – LA BOMBA DI MASSIMO CACCIARI E DEL FILOSOFO GIORGIO AGAMBEN SUL GREEN PASS E LA DISCRIMINAZIONE SUL VACCINO - "NON POSSIAMO TACERE CHE CI TROVIAMO IN UNA FASE DI SPERIMENTAZIONE DI MASSA SUL VACCINO"
"DRAGHI È UN FIGLIO DI PAPÀ, UN CURRICULUM AMBULANTE, CHE NON CAPISCE UN CAZZO NÉ DI GIUSTIZIA, NÉ DI SOCIALE, NÉ DI SANITÀ" - MARCO TRAVAGLIO RIVERSA LA SUA BILE SU SUPERMARIO ALLA FESTA DI "ARTICOLO UNO" A BOLOGNA (E IL PUBBLICO DE' SINISTRA APPLAUDE): "E' UNO CHE HA FATTO BENE IL BANCHIERE EUROPEO E CI HANNO RACCONTATO CHE È COMPETENTE ANCHE IN MATERIA DI SANITÀ, DI GIUSTIZIA, DI VACCINI. MA NON ESISTE L'ONNISCIENZA O LA SCIENZA INFUSA. E NON HA NEANCHE L'UMILTÀ. PERCHÉ A FURIA DI LEGGERE CHE È COMPETENTE SU TUTTI I RAMI DELLO SCIBILE…" - VIDEO
POLVERE DI 5 STELLE FLASH! – FICO AL SUO SEGUACE D’INCA’: NON FARE CASINI, STAI CON DI MAIO – IL 30 LUGLIO SI AVVICINA PER CONTE: SI VOTA LA FIDUCIA SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E L’AVVOCATO DI ALPA, STRETTO TRA L’ELEVATO GRILLO E IL SOPRAELEVATO TRAVAGLIO, PIAGNUCOLA ALLA CARTABIA “RITOCCHI” SUL PROBLEMA DELLA MAFIA PER SPACCIARLI POI ALL’ALA DURA E GRULLA DEL MOVIMENTO COME UNA ‘’VITTORIA’’ E FINALMENTE ATTOVAGLIARSI BEATO NEL GOVERNO DRAGHI…
“LE MANIFESTAZIONI CONTRO IL GREEN PASS NON ERANO AUTORIZZATE” - LA MINISTRA DELL’INTERNO LUCIANA LAMORGESE FA LA VOCE GROSSA: “NON C’È ALCUNA DITTATURA SANITARIA” – E POI STIGMATIZZA L’ACCOSTAMENTO TRA IL PASS VACCINALE E LA STELLA DI DAVID USATA CONTRO GLI EBREI DURANTE L’OLOCAUSTO…
QUANDO SALVINI VA AL PAPEETE, C'È ARIA DI CAZZATA - IL 20ENNE DENIS DOSIO, INFLUENCER DA 740MILA FOLLOWER SU INSTAGRAM ED EX “GRANDE FRATELLO VIP”, SI SPARA UN SELFIE COL "CAPITONE" BECCATO AL BAR E PROVA A FARE IL SIMPATICO: "QUANDO LA STORIA INCONTRA L’ARTE CONTEMPORANEA” - PERSINO I SUOI SEGUACI LO INSULTANO: “IO ADESSO TI UNFOLLOW”, “MI SEI CADUTO”, “SPERO VI VENGA UN COLPO A TUTTI E DUE" - LUI SI DIFENDE E RILANCIA: "OH, RAGAZZI ‘SCIALLATEVI’, VI FA MALE QUESTO VIRUS! IO SONO ANCHE PRO-VACCINO E PRO-GREEN PASS..."