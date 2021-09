“L’OROLOGIO? UN DONO DI MIO PADRE CHE NON C’È PIÙ. IO UN FIGLIO DI PAPÀ? LO DICEVANO ANCHE DI DRAGHI” – LA DIFESA DI ROMAN PASTORE, IL 21ENNE CANDIDATO DI CALENDA AL CONSIGLIO MUNICIPALE A ROMA FINITO NEL MIRINO DEI SINISTRATI SOTTO ODIO (SOCIALE) PER L’AUDEMARS PIGUET CHE ESIBISCE AL POLSO - FELTRI: “GLI EX PADRINI DEL PROLETARIATO, CON LA TESTA SONO SEMPRE IN SCIOPERO, NON CAPISCONO DI RENDERSI PATETICI QUANDO SI ATTACCANO A UN OROLOGIO” - GRAMELLINI: “ABBASTANZA IPOCRITA CHIEDERE AI POLITICI DI GUADAGNARE POCO E POI INDIGNARSI SE ALLA VITA PUBBLICA SI ACCOSTANO ORMAI SOLTANTO I RICCHI DI FAMIGLIA. UNICO APPUNTO È CHE…”