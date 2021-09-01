FLASH! VITTORIONE FELTRI LANCIATISSIMO COME CAPOLISTA DEL PARTITO DI MELONI ALLE PROSSIME AMMINISTRATIVE DI MILANO AL FIANCO DI… DUDU! – IL FONDATORE DI “LIBERO” HA FATTO PUBBLICARE UN MEGA MANIFESTO SUL SUO QUOTIDIANO UTILIZZANDO UNA FOTO SCATTATA AD ARCORE CIRCA DUE ANNI MENTRE ACCAREZZA IL CANE DI BERLUSCONI…

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feltri meloni feltri meloni vittorio feltri e la pagina su Libero con dudu il cane di berlusconi vittorio feltri e la pagina su Libero con dudu il cane di berlusconi feltri meloni 19 feltri meloni 19 feltri meloni feltri meloni feltri meloni feltri meloni

 

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politica

MOVIMENTO SENZA 5 PALLE – COME DAGO-ANTICIPATO, CONTE STA FACENDO IL KAMIKAZE: RINUNCIANDO A CORRERE NELLE CITTÀ A RISCHIO DISFATTA, L’AVVOCATO CUOR DI AZZECCAGARBUGLI NON VUOLE LASCIARE TRACCIA DI UNA SUA SCONFITTA. NEL MOVIMENTO SI RUMOREGGIA: “SE FACCIAMO FLOP NON GLI DISPIACE, ANZI” – LA SPERANZA È CHE IL TRACOLLO INCORAGGI LA BASE GRILLINA, OLTRE CHE DI BATTISTA, A RIVOLTARSI CONTRO IL GOVERNO. A GIUSEPPI, DUNQUE, NON RESTA CHE FARE LA CHEERLEADER DI LETTA SPERANDO CHE ENRICHETTO…

“L’OROLOGIO? UN DONO DI MIO PADRE CHE NON C’È PIÙ. IO UN FIGLIO DI PAPÀ? LO DICEVANO ANCHE DI DRAGHI” – LA DIFESA DI ROMAN PASTORE, IL 21ENNE CANDIDATO DI CALENDA AL CONSIGLIO MUNICIPALE A ROMA FINITO NEL MIRINO DEI SINISTRATI SOTTO ODIO (SOCIALE) PER L’AUDEMARS PIGUET CHE ESIBISCE AL POLSO - FELTRI: “GLI EX PADRINI DEL PROLETARIATO, CON LA TESTA SONO SEMPRE IN SCIOPERO, NON CAPISCONO DI RENDERSI PATETICI QUANDO SI ATTACCANO A UN OROLOGIO” - GRAMELLINI: “ABBASTANZA IPOCRITA CHIEDERE AI POLITICI DI GUADAGNARE POCO E POI INDIGNARSI SE ALLA VITA PUBBLICA SI ACCOSTANO ORMAI SOLTANTO I RICCHI DI FAMIGLIA. UNICO APPUNTO È CHE…”