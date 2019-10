“GIUSEPPI”, FAI PULIZIE IN FAMIGLIA - SGARBI: “TRA GLI EVASORI DA ARRESTARE, COME VUOLE CONTE, VA RISERVATA UNA CELLA DI PRIMA CLASSE, AL PADRE DI OLIVIA PALADINO, SUA ATTUALE COMPAGNA. CESARE PALADINO È IL PROPRIETARIO DEL 'PLAZA HOTEL' DI ROMA DI VIA DEL CORSO. È STATO CONDANNATO E HA PATTEGGIATO UN ANNO E SEI MESI DI CONDANNA PERCHÉ FACEVA PAGARE LA TASSA DI SOGGIORNO AI CLIENTI E POI SE LA INTASCAVA…”