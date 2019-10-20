FLASH - VUOI VEDERE CHE I TRA I PROBLEMI DI CUI "ITALIA VIVA" VUOLE OCCUPARSI CI SONO ANCHE QUELLI DELL'IGIENE INTIMA? GLI "ADDETTI AI LIVORI" NOTANO UNA CERTA SOMIGLIANZA TRA COLORI E LOGO DEL PARTITO DI RENZI E QUELLO DEL VAGISIL...-
FLASH - VUOI VEDERE CHE I TRA I PROBLEMI DI CUI "ITALIA VIVA" VUOLE OCCUPARSI CI SONO ANCHE QUELLI DELL'IGIENE INTIMA? GLI "ADDETTI AI LIVORI" NOTANO UNA CERTA SOMIGLIANZA TRA COLORI E LOGO DEL PARTITO DI RENZI E QUELLO DEL VAGISIL...-
“GIUSEPPI”, FAI PULIZIE IN FAMIGLIA - SGARBI: “TRA GLI EVASORI DA ARRESTARE, COME VUOLE CONTE, VA RISERVATA UNA CELLA DI PRIMA CLASSE, AL PADRE DI OLIVIA PALADINO, SUA ATTUALE COMPAGNA. CESARE PALADINO È IL PROPRIETARIO DEL 'PLAZA HOTEL' DI ROMA DI VIA DEL CORSO. È STATO CONDANNATO E HA PATTEGGIATO UN ANNO E SEI MESI DI CONDANNA PERCHÉ FACEVA PAGARE LA TASSA DI SOGGIORNO AI CLIENTI E POI SE LA INTASCAVA…”
LA MARCIA ANTI BREXIT RACCONTATA DA ANTONIO RIELLO: “L’ETA’ MEDIA E’ SULLA CINQUANTINA. I GIOVANI SONO POCHI E SEMBRANO PER LO PIU’ ACCOMPAGNARE I GENITORI - LE TANTE COMUNITA’ ETNICHE CHE POPOLANO IL REGNO UNITO SEMBRANO SCOMPARSE NEL NULLA, IN GIRO SOLO INGLESI VECCHIO STAMPO - TUTTI PENSANO (POCHI PERO’ LO DICONO APERTAMENTE) CHE E’ UNA MARCIA INUTILE, O MEGLIO PURAMENTE SIMBOLICA E CHE TUTTO SIA GIA’ STATO DI FATTO DECISO…” - VIDEO
UNA BELLA CAFONATA - TRUMP RINUNCIA A OSPITARE IL G7 NEL SUO GOLF CLUB A MIAMI DOPO LE POLEMICHE SUI MEDIA E LE CRITICHE DEI DEMOCRATICI - LA CASA BIANCA È ALLA RICERCA DI UNA NUOVA SEDE: "INIZIEREMO LA RICERCA DI UN ALTRO SITO, CONSIDERANDO ANCHE LA POSSIBILITÀ DI CAMP DAVID"