FLASH - VUOI VEDERE CHE I TRA I PROBLEMI DI CUI "ITALIA VIVA" VUOLE OCCUPARSI CI SONO ANCHE QUELLI DELL'IGIENE INTIMA? GLI "ADDETTI AI LIVORI" NOTANO UNA CERTA SOMIGLIANZA TRA COLORI E LOGO DEL PARTITO DI RENZI E QUELLO DEL VAGISIL...

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