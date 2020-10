FOLLOW THE LEADER - GIUSEPPE CONTE SAREBBE IL CAPO GRILLINO IDEALE, PER IL 32% DEGLI ELETTORI 5 STELLE. MA CHI LO SEGUE? AL SECONDO POSTO RESTA DI MAIO CON IL 29%, RESTA IN CORSA IL POVERO DIBBA, ESCLUSO DA TUTTO (21%). NESSUNO HA AVVERTITO LA BASE CHE è POLITICAMENTE FINITA, DUNQUE LA APPENDINO RACCOGLIE ANCORA IL 16% DEI CONSENSI, PRIMA DI FICO (12%) E ADDIRITTURA DI GRILLO, FERMO AL 6%

„Se Giuseppe Conte si iscrivesse ai 5 stelle sarebbe acclamato a gran voce leader del Movimento. Lo dice l'ultimo sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 che mostra come allo stato attuale il 29% degli elettori M5S rivuole Luigi Di Maio come leader del Movimento 5 Stelle. Seguono Di Battista (21%), Chiara Appendino (16%), Roberto Fico (12%), Beppe Grillo (6%). In un altro sondaggio che include anche Giuseppe Conte nel ventaglio dei candidati, però, è il premier a essere preferito come possibile leader 5 Stelle: a lui va il 32% dei consensi.“

Poco mosso il panorama politico: secondo quanto evidenziato dell'istituto demoscopico Swg nel consueto sondaggio del lunedì del Tg La7 la Lega sarebbe sempre il primo partito anche se in lieve flessione, davanti al Pd che rimane stabile. In lieve calo FdI e M5s, guadagnano FI e altre forze centrosinistra.

La Lega potrebbe contare del favore di poco meno di un quarto degli italiani (24%) sopravanzando Pd (20%) e Fratelli d'Italia di poco sopra il Movimento 5 stelle (15%). Se si votasse oggi Forza Italia al 6% sarebbe l'ultimo partito ad entrare in Parlamento secondo la soglia di sbarramento, resterebbero fuori la galassia della Sinistra (3,7) così come Italia Viva. Piccolo balzo per il partito di Matteo Renzi che affianca Azione di Carlo Calenda neo candidato sindaco di Roma. Intorno al 2% +Europa e i Verdi.

