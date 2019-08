IL FONDO URSULA – LA PRIMA MOSSA DELLA PROSSIMA PRESIDENTE DELL’UE (CHE ENTRERA’ IN CARICA IL 1°NOVEMBRE)? UN FONDO SOVRANO CON 100 MILIARDI DI DOTE PER CONTRASTARE I COLOSSI USA E CINESI - L' INDISCREZIONE DEL "FT" MA BRUXELLES PER ORA NON CONFERMA -INTANTO LA VON DER LEYEN ASSICURA CHE “RIDISEGNERÀ L'ECONOMIA EUROPEA E RILANCERÀ I PIANI DI POLITICA INDUSTRIALE”

Marco Sabella per il Corriere della Sera

L' ipotesi, per il momento, non trova conferme ufficiali. In realtà il piano per la costituzione di un fondo sovrano europeo da 100 miliardi di euro da utilizzare per sostenere le imprese europee nella loro competizione, spesso squilibrata, con i concorrenti Usa e cinesi è contenuto in un documento interno di oltre 200 pagine messo a punto dai tecnici di Bruxelles.

Si tratta di un brogliaccio, un «draft», che contiene una serie di priorità per la prossima Commissione. A svelarlo è l' edizione online del «Financial Times» secondo cui il progetto fa parte delle possibili iniziative che i funzionari dell' Unione europea presenteranno alla prossima presidente dell' Ue Ursula von der Leyen.

Ma durante un incontro con la stampa tenutosi ieri, uno dei portavoce della Commissione ha decisamente tirato il freno. «Il rapporto non è stato nemmeno visto dai vertici politici della Commissione o dal presidente eletto Ursula von der Leyen, che entrerà in carica il 1° novembre e tanto meno approvato», ha precisato il portavoce.

Resta il fatto che tra le proposte elencate nel documento spicca la possibile creazione di un fondo sovrano da 100 miliardi per finanziare «campioni» industriali e tecnologici europei in grado di competere con le grandi società americane del cosiddetto gruppo «Gafa» (Google, Apple, Facebook e Amazon) e le corrispondenti cinesi del «Bat» (Baidu, Alibaba, Tencent). Tutte aziende che hanno acquisito i potenziali rivali e sono in grado di «dettare l' agenda digitale globale». Il fondo dovrebbe attivarsi in via prioritaria in alcuni settori chiave e strategici per gli interessi economici europei.

Gli autori del documento osservano infatti che molte società statunitensi e cinesi «hanno mezzi finanziari senza precedenti» in comparti trainanti dello sviluppo, e possono contare, almeno per quanto riguarda le imprese cinesi, su sussidi e aiuti statali.

Gli estensori del progetto aggiungono che «l' Europa non ha tali società, il che crea un rischio per la crescita, l' occupazione e l' influenza dell' Europa in aree strategiche chiave».

I servizi della Commissione propongono quindi di creare un «Fondo europeo per il futuro» finanziato dai singoli Stati membri che abbia «l' ambizione di utilizzare fondi pubblici europei per mobilitare almeno 100 miliardi di euro di finanziamenti pubblici e privati, al fine di sostenere i campioni europei e attirare capitali privati». Secondo lo studio, obiettivo chiave del fondo è l' acquisto di partecipazioni a lungo termine in società basate nella Ue.

Ursula von der Leyen, che entrerà in carica il primo novembre prossimo, ha assicurato che la Commissione da lei presieduta «investirà in ricerca e innovazione, ridisegnerà l' economia europea e rilancerà i piani di politica industriale». A fine 2018 i fondi sovrani operativi a livello globale amministravano un totale di oltre 7.200 miliardi di dollari. Il più grande è il fondo norvegese Government Pension Fund Global , seguito dall' Abu Dhabi Investment Authority .

