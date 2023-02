2 feb 2023 18:43

FORSE LA TESI DI DELMASTRO NON È COSÌ ARDITA – IL PM SEBASTIANO ARDITA, TOGA ROSSA ED EX COLLEGA DI CORRENTE DI DAVIGO, DIVENTATO POI NEMICO DI “PIERCAVILLO” DOPO IL CASO MARA, DÀ INCREDIBILMENTE RAGIONE AL SOTTOSEGRETARIO “CAMERATA” SUL CASO COSPITO: “IL CONTENUTO DI QUEI DOCUMENTI NON MI PARE SEGRETO. NON SI TRATTA DI NOTIZIE DI REATO MA DI ATTI CHE IL MINISTERO PUÒ E DEVE UTILIZZARE E RENDERE PUBBLICI. IL SOTTOSEGRETARIO NE DISPONE LEGITTIMAMENTE. SI PUÒ DISCUTERE SUL MODO, MA NON RILEVO NESSUNA ILLEGITTIMA RIVELAZIONE…”