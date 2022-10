DAI FORZA ITALIA, CHE SIAMO POCHISSIMI – COMINCIA IL FUGGI FUGGI DAL PARTITO DI BERLUSCONI: MICHELA VITTORIA BRAMBILLA, ELETTA COME DEPUTATA NELLE LISTE AZZURRE DA INDIPENDENTE, NON SI ISCRIVERÀ NEL GRUPPO DI FI, MA NEL MISTO – NEL FRATTEMPO, LA MELONI HA PRESTATO TRE SENATORI A LUPI PER COSTITUIRE IL GRUPPO MAIE-NOI MODERATI-CIVICI D’ITALIA, CHE SERVIRÀ DA CONTENITORE PER I FUTURI TRANSFUGHI DI FORZA ITALIA…

Da www.iltempo.it

michela brambilla e silvio berlusconi

Michela Vittoria Brambilla decide di restare indipendente e di non aderire a nessun partito della coalizione di centrodestra. L’ex ministro per il Turismo nel governo Berlusconi e sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al turismo ha infatti scelto, dopo essere stata eletta come deputata, ha deciso di optare per il Gruppo Misto, come è possibile verificare dal suo profilo sul sito ufficiale della Camera.

Brambilla, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva spiegato i motivi della sua candidatura da indipendente: “I temi dell’ambientalismo, della transizione ecologica e del benessere degli animali sono sempre più determinanti per il futuro dell’Italia.

SILVIO BERLUSCONI MICHELA VITTORIA BRAMBILLA

Ritengo dunque importante che abbiano un giusto rilievo ed una rappresentanza nella coalizione di centrodestra che si prepara alla sfida del governo del paese.

Per tale ragione, in forza del mio noto impegno in questo ambito, ho chiesto a tutti i leader della coalizione di potere avere rappresentanza quale candidato indipendente e di riferimento per il mondo ambientalista e animalista, senza adesioni particolari ad un partito e mettendo a disposizione di tutti la mia esperienza nel rispetto delle posizioni differenti dalla mia”.

