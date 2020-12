9 dic 2020 16:11

FORZA ITALIA SI SPACCA SUL VOTO SUL MES - 16 DEPUTATI NON HANNO PRESO PARTE ALLA VOTAZIONE, PRENDENDO LE DISTANZE DALLA LINEA FILO-LEGA DEL PARTITO VOLUTA DA GHEDINI E RONZULLI - NON SOLO RENATO BRUNETTA E RENATA POLVERINI MA ANCHE ANTONIO ANGELUCCI, MICHELA BRAMBILLA E PERSINO LA “FAVORITA” DEL CAV, MARTA FASCINA (CHE FORSE NON HA PARTECIPATO AL VOTO PER PREPARARE LA PASTINA A NONNO SILVIO)