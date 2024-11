FORZA JOE, È QUASI FINITA – CIÒ CHE RESTA DI BIDEN CONCEDE L’ONORE DELLA VITTORIA A TRUMP E PRONUNCIA UN DISCORSO DI RIAPPACIFICAZIONE NAZIONALE: “LA VOLONTÀ DEGLI ELETTORI PREVALE SEMPRE, DOBBIAMO ACCETTARE LA SCELTA. NON SI PUÒ AMARE IL NOSTRO PAESE SOLTANTO QUANDO SI VINCE” – POI LODA, MA CON POCA CONVINZIONE, KAMALA HARRIS: “HA CONDOTTO UNA CAMPAGNA CHE HA SAPUTO ISPIRARE. HA UN GRANDE CARATTERE E CI HA MESSO TUTTO IL SUO CUORE” – “LE BATTUTE D'ARRESTO SONO INEVITABILI, MA ARRENDERSI È IMPERDONABILE. PERDERE UNA BATTAGLIA NON SIGNIFICA ESSERE SCONFITTI: L'AMERICA DEI VOSTRI SOGNI VI STA CHIEDENDO DI RIALZARVI…”

BIDEN, LA SCELTA DEGLI ELETTORI VA RISPETTATA

(ANSA) - "Ho detto" a Donald Trump che la "mia squadra assicurerà una transizione pacifica". Lo ha detto Joe Biden riferendo di aver parlato con Kamala Harris. "La volontà" degli elettori "prevale e dobbiamo accettare la scelta fatta dal Paese", ha aggiunto.

USA: BIDEN, 'ASSICURATO A TRUMP TRANSIZIONE PACIFICA DEI POTERI'

(Adnkronos) - Nel corso di un colloquio avuto con Donald Trump, "l'ho rassicurato sul fatto che darò istruzioni alla mia Amministrazione per una transizione pacifica e ordinata. E' ciò che meritano gli americani".

Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un discorso alla Nazione. "Onorerò la costituzione ed il 20 gennaio ci sarà una transizione pacifica dei poteri in America", ha ribadito in un passaggio successivo del suo intervento.

BIDEN, PERSA QUESTA BATTAGLIA MA NON POSSIAMO MOLLARE

(ANSA) – “Non possiamo mollare. Abbiamo perso questa battaglia, le sconfitte sono inevitabili, ma mollare è impensabile". Lo ha detto Joe Biden.

USA: BIDEN, 'ACCETTIAMO SCELTA POPOLO, NON PUOI AMARE PAESE SOLO QUANDO VINCI'

(Adnkronos) - "Noi accettiamo la scelta che è stata fatta dal Paese. L'ho detto tante volte, non si può amare il nostro Paese soltanto quando si vince. Non si può amare il tuo vicino solo quando sei d'accordo con lui. Non importa per chi si è votato, spero che possiamo vederci non come avversari ma come concittadini americani". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un discorso alla Nazione

USA: BIDEN, HARRIS DEVE ESSERE FIERA DELLA CAMPAGNA CHE HA CONDOTTO

(LaPresse) - Kamala Harris "ha condotto una campagna che ha saputo ispirare". Così Joe Biden nel passaggio del suo messaggio alla nazione dedicato alla vicepresidente. Harris "ha un grande carattere" e nella campagna ha messo "tutto il suo cuore e i suoi sforzi e lei e tutto il suo team dovrebbero essere orgogliosi della campagna che hanno condotto", ha detto ancora il presidente Usa.

USA: BIDEN AI SOSTENITORI, AMERICA DEI VOSTRI SOGNI VI STA CHIEDENDO DI RIALZARVI

(Nova) - Le battute d'arresto sono "inevitabili, ma arrendersi e' imperdonabile". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando alla nazione dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni del 5 novembre. Rivolgendosi alla base elettorale democratica, il presidente ha affermato che "tutti cadiamo a terra prima o poi, ma il nostro carattere si vede da quanto velocemente riusciamo a rialzarci". Perdere una battaglia, ha continuato, "non significa essere sconfitti: l'America dei vostri sogni vi sta chiedendo di rialzarvi".

