13 nov 2020 19:58

A FORZA DI PENSARE AI BROGLI, SI DIMENTICA IL COVID - NEGLI USA LA SITUAZIONE DELLA PANDEMIA È CRITICA. IN MOLTI STATI GLI OSPEDALI HANNO ESAURITO I POSTI LETTO, MENTRE MEDICI E PERSONALE SANITARIO SONO ALLO STREMO, CON 150MILA CASI AL GIORNO (IN PROPORZIONE, MENO DELL'ITALIA COMUNQUE…) - I DIRIGENTI ELETTORALI DEGLI STATI DICONO CHE NON CI SONO STATI BROGLI. CHE PERÒ È UN PO' COME CHIEDERE ALL'OSTE SE IL VINO È BUONO