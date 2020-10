HAI CAPITO LA OCASIO-CORTEZ: CRITICA ZUCKERBERG MA POI USA FACEBOOK PER LA CAMPAGNA ELETTORALE! - LA STELLINA DEM HA INVESTITO 1,6 MILIONI DI DOLLARI SULLA PIATTAFORMA SOCIAL PER ESSERE RIELETTA AL CONGRESSO. QUELLA PER IL 14ESIMO DISTRETTO DI NEW YORK SARÀ LA SECONDA CAMPAGNA PIÙ CARA PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA QUEST’ANNO. AOC HA RACCOLTO 17,3 MILIONI, IL SUO SFIDANTE JOHN CUMMINGS 5,5. NON LO CONOSCE NESSUNO, MA LA DEPUTATA-INFLUENCER HA MOLTI NEMICI…