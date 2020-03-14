GIUSEPPE CONTE IN FARMACIA FOTO DI CARMEN LLERA MORAVIA
FOTO-FLASH! - OGGI ALLE 8.51 CARMEN LLERA MORAVIA SI RECA NELLA FARMACIA VICINO A CASA DI GIUSEPPE CONTE E TROVA IL PREMIER IN PERSONA, IN FILA MA A DISTANZA DI SICUREZZA. ''E' STATO GENTILE E SORRIDENTE CON TUTTI...BUON LAVORO!''-
FINE LE PEN MAI - SBUCA L'ENNESIMA EREDE DEL CLAN, MARIE-CAROLINE, CHE UN TEMPO ERA L'EREDE DESIGNATA DI JEAN-MARIE, MA 20 ANNI FA RUPPE CON IL PADRE PER SEGUIRE IL RIVALE, QUEL BRUNO MEGRET CHE AVEVA FONDATO UN MOVIMENTO IN DISSIDENZA DAL FRON NATIONAL. FU QUEL GESTO A CATAPULTARE LA MINORE MARINE IN PRIMA FILA. SOLO CHE NEL FRATTEMPO PURE LEI HA MANDATO A QUEL PAESE IL PATRIARCA E FATTO PACE CON LA SORELLA, CHE LA CANDIDA A CALAIS (SI VOTA DOMANI)
EUROPA FATTA A MAGLIE - CHIUNQUE DICA CHE QUANDO SARÀ FINITA LA PANDEMIA CORONAVIRUS SARÀ STATA UNA OCCASIONE PER RICOMINCIARE MEGLIO DI PRIMA, DICE UNA COLOSSALE SCIOCCHEZZA. PERÒ UNA COSA SARÀ SICURAMENTE VERA, CHE LI VOGLIO VEDERE QUELLI DEL FISCAL COMPACT, QUELLI DI PIÙ EUROPA, QUELLI DI CE LO CHIEDE L'EUROPA, QUELLI DI FACCIAMO DUE CONTI COL DEFICIT, QUELLI DEL TROPPO DEBITO PUBBLICO, QUELLI DI MEGLIO L'AUSTERITÀ. A CASA, DEVONO ANDARE A CASA PER SEMPRE
LA POLITICA DELLA QUARANTENA – ANCHE I POLITICI RESTANO A CASA, MA CI TENGONO A DARCI CONTO SUI SOCIAL DEL LORO CAZZEGGIO: C’È CHI COME CARLO CALENDA È ALLE PRESE CON CASTELLI DI ''FROZEN'' E RISIKO E SI DISPERA: “RIDATEME BRUXELLES” - GIORGIA MELONI DEVE FARE I CONTI CON IL GATTO CHE ZOMPA SUL TAVOLO DURANTE UNA DIRETTA – ALESSANDRO DI BATTISTA ANNUNCIA L’ARRIVO DI UN BEBÈ E TAGLIA I CAPELLI AL FIGLIO E MATTEO ORFINI… - VIDEO
PURE LOTTI LOTTA COL VIRUS - ''ANCHE IO SONO RISULTATO POSITIVO AL CORONAVIRUS''. IL DEPUTATO PD SVELA SU FACEBOOK IL CONTAGIO, COSA CHE FA TERRORIZZARE GLI ALTRI PARLAMENTARI. ''VI DICO SUBITO CHE STO BENE, SONO A CASA E QUI RESTERÒ. SONO USCITO DI CASA SOLO PER VOTARE I PROVVEDIMENTI CHE AIUTANO FAMIGLIE E IMPRESE. QUESTO PER DIRVI QUANTO SIA MICIDIALE QUESTO VIRUS''
LA BREXIT DEL LETTO DI MORTE - BORIS SCEGLIE LA STRADA SPERICOLATA DELL'IMMUNITÀ DI GREGGE PER SACRIFICARE MIGLIAIA DI INGLESI E SALVARE L'ECONOMIA NELL'ANNO IN CUI SI STACCA DALL'EUROPA. GIOCA SU UN'ANCESTRALE MINORE EMOTIVITÀ DEGLI INGLESI, SUL CALDO CHE ARRIVA E SUL FATTO CHE IL CORONAVIRUS TORNERÀ ANCHE L'ANNO PROSSIMO - RICCIARDI: ''NON È ETICO, NON SI SA NEANCHE SE CHI SI AMMALA POSSA RIPRENDERLO ALTRE VOLTE''