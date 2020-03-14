FOTO-FLASH! - OGGI ALLE 8.51 CARMEN LLERA MORAVIA SI RECA NELLA FARMACIA VICINO A CASA DI GIUSEPPE CONTE E TROVA IL PREMIER IN PERSONA, IN FILA MA A DISTANZA DI SICUREZZA. ''E' STATO GENTILE E SORRIDENTE CON TUTTI...BUON LAVORO!''

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CARMEN LLERA MORAVIA CARMEN LLERA MORAVIA

GIUSEPPE CONTE IN FARMACIA FOTO DI CARMEN LLERA MORAVIA GIUSEPPE CONTE IN FARMACIA FOTO DI CARMEN LLERA MORAVIA

 

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