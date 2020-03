LA BREXIT DEL LETTO DI MORTE - BORIS SCEGLIE LA STRADA SPERICOLATA DELL'IMMUNITÀ DI GREGGE PER SACRIFICARE MIGLIAIA DI INGLESI E SALVARE L'ECONOMIA NELL'ANNO IN CUI SI STACCA DALL'EUROPA. GIOCA SU UN'ANCESTRALE MINORE EMOTIVITÀ DEGLI INGLESI, SUL CALDO CHE ARRIVA E SUL FATTO CHE IL CORONAVIRUS TORNERÀ ANCHE L'ANNO PROSSIMO - RICCIARDI: ''NON È ETICO, NON SI SA NEANCHE SE CHI SI AMMALA POSSA RIPRENDERLO ALTRE VOLTE''