FRANCESCA BENEVENTO HA FATTO IL VENTO: LA CANDIDATA ANTISEMITA E NO VAX DELLA CIVICA DI MICHETTI E’ "IRRINTRACCIABILE". IL "TRIBUNO" VOLUTO DALLA MELONI PER CONQUISTARE IL CAMPIDOGLIO IN IMBARAZZO: "NON RIUSCIAMO A PARLARE CON FRANCESCA BENEVENTO. LE SUE USCITE? PRENDEREMO PROVVEDIMENTI". E PER RICUCIRE MANDA GLI AUGURI DI CAPODANNO ALLA COMUNITÀ EBRAICA

Lorenzo D'Albergo per repubblica.it

francesca benevento

Chi ha visto Francesca Benevento? L'esponente No Vax e antisemita della civica di Enrico Michetti non si trova più. Partita la bufera per i suoi post social sulla campagna vaccinale e il ministro della Salute, Roberto Speranza, la candidata è sparita. Dopo lo scivolone, la coalizione è in affanno. Lo dice lo stesso tribuno radiofonico: "Non riusciamo a rintracciarla".

Insomma, è caccia aperta a Benevento, consigliera al XII Municipio ed ex grillina, per comunicarle che non potrà usare il simbolo della civica di Michetti. Una diffida dopo le frasi sui vaccini, i "quantum dots" iniettati per il controllo da remoto dei pazienti e il ministro Speranza. Uscite imbarazzanti da cui il candidato del centrodestra ha già preso le distanze.

francesca benevento 3

Possibile, però, che nessuno nella coalizione si sia accorto di quei post? Michetti mette le mani avanti: "Noi abbiamo 2.500 candidati, se dovessimo fare un excursus di tutto quello che hanno dichiarato negli ultimi 10 anni sui social, abbiamo chiesto i carichi pendenti, il casellario giudiziario. Abbiamo preso le distanze in maniera ferma e decisa nel momento in cui abbiamo saputo. Prenderemo provvedimenti di conseguenza. Quali? Valuteremo". Prima, però, va trovata la candidata scomparsa.

In attesa di buone notizie, intanto arriva un'altra scusa alla comunità ebraica. Questa volta è sotto forma di auguri social, firmati Michetti, per il Capodanno ebraico. Ma la strada per ricomporre la frattura e riemergere dalle macerie lasciate in eredità dalla bomba Benevento è ancora lunga.

ENRICO MICHETTI MEME francesca benevento