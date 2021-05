FRANCESCA BENEVENTO, QUAL BUON VENTO?: “SPERANZA? UN EBREO DIRETTO DALLA MCKINSEY” – IL DELIRIO DELLA CONSIGLIERA MUNICIPALE DI ROMA EX M5S ORA NEL GRUPPO MISTO ("MA SONO VICINA A RINASCIMENTO CON SGARBI") -I PADRONI DI SPERANZA DOPO AVER CREATO LA DITTATURA SANITARIA IN ISRAELE, ORA VOGLIONO FARE LO STESSO QUI. IL VACCINO? E’ ILLEGALE. E ANCHE BILL GATES STA GIOCANDO SPORCO. (MANCA SOLO IL GRANDE PUFFO E POI IL COMPLOTTONE E’ COMPLETO)

francesca benevento

(Adnkronos) "Speranza è un ebreo che risponde agli che risponde agli ordini dei suoi padroni, di origine ebraica, quelli che hanno creato la dittatura sanitaria in Israele, e ora vogliono fare lo stesso qui". E' l'accusa che arriva da Francesca Benevento, consigliera al XII municipio di Roma, ora nel gruppo Misto ("Ma sono vicina a Rinascimento con Sgarbi") già del M5S, interpellata dall'AdnKronos. Nei suoi ultimi post, su Facebook, non ha nascosto la sua idea sul covid: "Dietro tutto quello che stiamo vedendo c'è la McKinsey, che ha formato sia l'ebreo askenazita Speranza, che il ministro Colao".

francesca benevento

"Il vaccino è illegale perché le cure esistono ed il Comitato scientifico è chiamato a ritirare il vaccino secondo il regolamento dell'UE 507/2006 - assicura Benevento - . Un vaccino può essere ammesso solo se non esistono cure alternative e come sappiamo e lo hanno dichiarato i medici facendo ricorso al protocollo di Speranza le cure esistono e sono molteplici. Anche Bill Gates sta giocando sporco: "ha venduto l'antivirus per i computer, dopo aver creato i virus informatici, ora sta facendo lo stesso con il covid". Il risultato è che "fanno di tutto per spaventare la gente, si è creato un regime fascista e nazista, la gente teme il peggio e si fanno inoculare anche i veleni". "Vogliono fare come in Israele - conclude - dove il 70% della popolazione è vaccinata".

francesca benevento 3