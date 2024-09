25 set 2024 12:30

FRANCESCA PASCALE FOR PRESIDENT! “IN FORZA ITALIA NON VEDO IL SENTIMENTO DI RIVOLUZIONE. IL PARTITO È ANCORA CHIUSO TRA GLI ISTERISMI DI GASPARRI E LE CATTIVERIE DELLA RONZULLI, CHE HA CERCATO PER TANTI ANNI DI TRASCINARE FI NELLA PANCIA DELLA LEGA DI SALVINI” – L’EX COMPAGNA DI SILVIO BERLUSCONI, OSPITE DI BIANCA BERLINGUER, INFILZA IL CAPITONE (“E’ ORMAI ALLA FINE”), BACCHETTA LA CLASSE DIRIGENTE “NOSTALGICA” MELONIANA E PARLA ANCHE DI PAOLA TURCI: “MI HANNO COLPITO LE CRITICHE PER LA NOSTRA SEPARAZIONE, UNA SORTA DI SECONDO ROUND DI OMOFOBIA. COME SE LE COPPIE OMOSESSUALI NON POTESSERO LASCIARSI PERCHÉ…”