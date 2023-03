FRANCESCO BOCCIA È STATO NOMINATO NUOVO CAPOGRUPPO DEL PD AL SENATO – LA NEOSEGRETARIA MULTIGENDER, ELLY SCHLEIN, NON FA PRIGIONIERE: DOPO AVER SILURATO SIMONA MALPEZZI (DI BASE RIFORMISTA) NEL SUO MIRINO C’È LA PRESIDENTE DEI DEPUTATI DEM, LA "BONACCINIANA" DEBORA SERRACCHIANI. LA SEGRETARIA VORREBBE IMPORRE CHIARA BRAGA (AREA FRANCESCHINI) COME NUOVA CAPOGRUPPO. CI RIUSCIRÀ SENZA SPACCARE IL PARTITO?

francesco boccia foto di bacco (2)

(ANSA) - L'assemblea dei senatori Pd, in corso a Palazzo Madama, ha eletto per acclamazione Francesco Boccia nuovo capogruppo. "Tanti potrebbero essere i candidati e le candidate alla presidenza del gruppo qui al Senato. Ci sono molte persone valide e in grado di svolgere questo ruolo in maniera adeguata.

La mia proposta al gruppo parlamentare, per la sua solidità, capacità politica ed esperienza, è Francesco Boccia". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein all'assemblea del gruppo in corso al Senato.

"Stiamo lavorando a un assetto complessivo ed equilibrato, rispettoso del pluralismo e dell'esito delle primarie. Per questa ragione ci stiamo sentendo spesso in queste ore anche con Stefano Bonaccini.

Entro pochi giorni ho intenzione di chiudere gli assetti e tornare a costruire insieme alla nostra comunità democratica proposte politiche alternative alle destre e a parlare dei temi che riguardano la vita delle persone". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein all'assemblea del gruppo al Senato.

simona malpezzi elly schlein