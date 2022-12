18 dic 2022 14:33

FRANCESCO STORACE TWEET - GRAZIE AL PRESIDENTE LA RUSSA PER L’ONORE RICEVUTO PER L’INVITO CHE MI HA FATTO AL CONCERTO DI NATALE AL SENATO, DIRETTO DAL MAESTRO BEATRICE VENEZI. NE HO APPROFITTATO PER SPIARE E IMMORTALARE L’ON. MOLLICONE A COLLOQUIO CON L’AD DELLA RAI FUORTES...