LA FRANCIA ANNUNCIA CHE ACCOGLIERÀ LA OCEAN VIKING VENERDÌ A TOLONE. MA LA DECISIONE NON SARÀ SENZA CONSEGUENZE: INTANTO PARIGI SOSPENDE L’ACCOGLIENZA DI 3.500 RIFUGIATI ATTUALMENTE IN ITALIA, POI SI VEDRÀ – IL MINISTRO DELL’INTERNO, DARMANIN: “LA SCELTA DI ROMA È INCOMPRENSIBILE” - LE PEN E ZEMMOUR, VICINI, QUANTOMENTO IDEOLOGICAMENTE, AL GOVERNO MELONI, SI INCAZZANO E CHIEDONO DI NON FAR SBARCARE NESSUNO

ocean viking

1. PARIGI, L'OCEAN VIKING SARÀ ACCOLTA VENERDÌ A TOLONE

(ANSA-AFP) - L'Ocean Viking con i suoi 234 migranti a bordo sarà accolta venerdì in Francia, a Tolone. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno francese Darmanin.

2. PARIGI, UN TERZO DEI MIGRANTI OCEAN RICOLLOCATI IN FRANCIA

(ANSA-AFP) - Un terzo dei passeggeri della Ocean Viking sarà "ricollocato" in Francia. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, dopo aver riferito che la nave con 234 migranti a bordo sarà accolta venerdì a Tolone, denunciando una "scelta incomprensibile" di Roma di non farla sbarcare nei porti italiani.

gerald darmanin

3. SINDACO TOLONE, 'NON È DETTO CHE OCEAN VIKING VERRÀ IN FRANCIA'

(ANSA) - "Non possiamo dire che quella nave arriverà in Francia": lo ha detto il sindaco di Tolone, Hubert Falco, intervistato ai microfoni di BFM-TV, riferendosi all'Ocean Viking attualmente al largo della Corsica con oltre 230 naufraghi a bordo.

"Nel momento in cui vi parlo, lo Stato sta ancora lavorando e negoziando con l'Italia. Non possiamo dire nel momento in cui vi parlo che quella nave arriverà in Francia", ha dichiarato il sindaco di uno dei porti francesi che potrebbe potenzialmente accogliere la nave umanitaria dell'Ong Sos Méditerranée.

matteo salvini e marine le pen

"Lo Stato francese prende totalmente in carico questo problema. I negoziati proseguono. Ci sono degli accordi europei. Questi accordi vanno rispettati. .Quindi, per il momento, anche se la nave è a poche miglia dal nostro Mediterraneo, da Tolone o dalla Corsica, non possiamo dire che questa nave verrà in Francia", ha puntualizzato Falco.

4. MIGRANTI: LE PEN, NO A OCEAN VIKING IN FRANCIA

(ANSA) - "La nostra politica di fermezza in materia di immigrazione è l'unica a poter impedire a uomini e donne di rischiare la vita per raggiungere il nostro continente. Dobbiamo rifiutare di essere complici dei trafficanti e rifiutare che l'Ocean Viking sbarchi in Francia": lo scrive in un tweet la capogruppo del Rassemblement National all'Assemblea Nazionale di Parigi, Marine Le Pen.

ocean viking al largo di catania

5. MINISTRO FRANCIA SU OCEAN, 'LE REGOLE VANNO RISPETTATE'

(ANSA) - "Ci sono regole in Europa che bisogna anche saper rispettare": il ministro francese del Lavoro, Olivier Dussopt, intervistato questa mattina da Sud Radio, ha risposto così a una domanda sul caso Ocean Viking.

MARINE LE PEN MELONI

"La regola in Europa è la solidarietà e la regola di solidarietà dice che è lo Stato con il porto più vicino che deve accogliere la nave, in questo caso è l'Italia", ha dichiarato Dussopt, aggiungendo che "l'Italia ha beneficiato della solidarietà europea: non può essere a senso unico".

Al giornalista che gli chiede se la Francia debba accogliere la nave di Sos Méditerranée, il ministro resta evasivo: "E' un tema seguito da altri miei colleghi", ha continuato, sottolineando la necessità "che le persone a bordo di questa nave non siano in pericolo". L'Ocean Viking si trova attualmente al largo della Corsica ma dalle autorità centrali di Parigi non è ancora arrivato nessun via libera allo sbarco. Intanto, secondo i media d'Oltralpe, diversi porti francesi, Marsiglia, Bastia e Tolone, si starebbero preparando ad un possibile sbarco.

ocean viking migranti

6. PARIGI, OCEAN VIKING ACCOLTA IN FRANCIA IN VIA ECCEZIONALE

(ANSA-AFP) - L'Ocean Viking con a bordo 231 migranti sarà accolta dalla Francia "in via eccezionale". Lo ha specificato il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin.

7. PARIGI,INCOMPRENSIBILE SCELTA ROMA DI NON ACCOGLIERE OCEAN

(ANSA-AFP) - Il ministro dell'Interno francese Darmanin denuncia la "scelta incomprensibile" dell'Italia di non accogliere l'Ocean Viking dopo aver annunciato che la Francia aprirà alla nave il porto di Tolone

OCEAN VIKING

8. PARIGI SOSPENDE ACCOGLIENZA 3.500 RIFUGIATI DALL'ITALIA

(ANSA-AFP) - La Francia sospende l'accoglienza prevista di 3.500 rifugiati attualmente in Italia. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno francese Darmanin.

ocean viking al largo di catania ocean viking 1 ocean viking 19 ocean viking 3