LA FRANCIA SOTTOMESSA DAL VIRUS - PIÙ DI 600 MEDICI E FAMILIARI HANNO FATTO CAUSA ALLO STATO E AGLI ULTIMI DUE MINISTRI DELLA SALUTE: ''AVEVAMO VISTO QUELLO CHE SUCCEDEVA IN ITALIA MA LE ISTITUZIONI NON HANNO FATTO NULLA''. UNO DI QUESTI MEDICI, ORA IN TERAPIA INTENSIVA, ACCOGLIEVA PAZIENTI POSITIVI AL PRONTO SOCCORSO CON UNA MASCHERINA CHIRURGICA USATA PIÙ VOLTE - ARRIVA LA CONFERMA DELLA RECESSIONE: -6% NEL TRIMESTRE (DOPO IL -1% A FINE 2019)

Leonardo Martinelli per www.lastampa.it

Claire vive un misto di ansia e dolore. Ma è anche una donna arrabbiata. Suo marito, Eric Loupiac, medico d’urgenza all’ospedale di Lons-le-Saunier, nel Jura francese, non lontano dal confine con la Svizzera, sta combattendo in rianimazione la sua battaglia contro la morte. «L’ho sentito al telefono l’ultima volta a metà marzo – racconta sua moglie -. Ha preso il coronavirus al pronto soccorso, ricevendo una signora, che poi si è rivelata positiva. Lui aveva una mascherina chirurgica, già utilizzata da tempo. E niente più». Eric era stato uno dei «volti» dell’associazione degli «urgentisti» di Francia, che nei mesi prima dell’epidemia aveva denunciato i tagli agli ospedali pubblici. Oggi Claire promette di «fare causa contro lo Stato e gli ultimi due ministri della Sanità».

Lo hanno già fatto più di 600 medici o i loro familiari («Era tutto prevedibile, lo avevamo visto quello che succedeva in Italia, bisognava ordinare subito più mascherine e materiale sanitario», insiste Claire Loupiac). È in un contesto strano, tra annunci a ripetizione del Governo (i francesi sono così fieri della loro potente macchina organizzativa pubblica) e le polemiche sull’impreparazione iniziale che il Paese sta diventando uno dei grandi malati europei di Covid-19. Ieri sera, inesorabile, è caduto l’ennesimo bollettino: finora i decessi dovuti all’epidemia sono stati 10.869, ormai la Francia è dietro solo a Italia e Spagna nel Vecchio continente.

Nelle ultime 24 ore negli ospedali sono morte di coronavirus 541 persone (poco meno dei 597 del giorno precedente). Ma a questi vanno aggiunte le vittime nei ricoveri per anziani, che per la giornata di mercoledì non erano disponibili per «ragioni tecniche», ha indicato il ministero della Sanità. Fino a martedì sera le morti nelle Rsa ammontavano già a 3.237. Insomma, quel bollettino di 541 decessi per l’ultimo giorno non è esaustivo. Intanto ieri le nuove ammissioni in rianimazione sono state 482, solo in lieve calo rispetto a martedì.

La Francia procede a qualche giorno di distanza dietro i due grandi Paesi vicini. Ha avuto il tempo di riparare ai suoi ritardi, ma soltanto in parte. Ha ordinato due miliardi di mascherine in Cina e organizzato un ponte aereo per importarle progressivamente, ma mancano ancora negli ospedali. Pure per i test, è stato annunciato un formidabile aumento della produzione sul territorio nazionale, ma siamo ancora a 30mila al giorno (saranno 50mila solo a fine mese).

Ieri, perfino nella portaerei Charles-de-Gaulle, in navigazione nell’Atlantico, sono stati segnalati una quarantina di casi sospetti, messi subito in isolamento. In Francia il coronavirus ha colpito duramente agli inizi nell’Est, in particolare in Alsazia, ma oggi la situazione più critica si registra a Parigi e nella sua regione, soprattutto nella periferia Nord, dove la popolazione è più giovane ma anche più povera.

Emmanuel Macron parlerà nuovamente in diretta in televisione lunedì per annunciare il prolungamento del confinamento, al momento attuale previsto a livello nazionale fino al 15 aprile. I francesi sono preoccupati per i riflessi economici dell’epidemia. Ieri sono stati resi i dati relativi al primo trimestre dell’anno: il Pil è calato del 6%. Già aveva registrato una flessione dell’1 per cento negli ultimi tre mesi dell’anno scorso. Sì, il Paese è tecnicamente in recessione. E non finirà qui.

