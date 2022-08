7 ago 2022 15:51

FRATELLASTRI D’ITALIA - È INIZIATA LA BATTAGLIA DEL TANDEM SALVINI-BERLUSCONI PER FAR ABBASSARE LA CRESTA ALLA DUCETTA – AFFARITALIANI.IT SCODELLA UNA IPOTETICA LISTA DEI MINISTRI CHE FA INFURIARE LA MELONI. UNO PER TUTTI: ‘’MINISTRO DELL'ECONOMIA: GIULIO TREMONTI’’: MA QUANDO MAI, SIGNIFICHEREBBE INIMICARSI SUBITO L’UNIONE EUROPEA – “IO SONO GIORGIA” SAREBBE PRONTA, NEL CASO CHE IL SUO NOME NON OTTENGA IL GRADIMENTO DEL QUIRINALE E DI BRUXELLES, A SUGGERIRE UN PREMIER DIVERSO, LIGIO ALL’EUROPEISMO (LEGGI “MESTIZIA” MORATTI)