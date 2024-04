FRATELLI D'ITALIA-LEGA: LA GUERRIGLIA CONTINUA! LA MELONIANA SANTADECHÈ SFIDA LA SALVINIANA BORGONZONI - LA PERICOLANTE MINISTRA DEL TURISMO SARÀ LA STAR AGLI STATI GENERALI DEL CINEMA IN SICILIA, EVENTO VOLUTO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SCHIFANI. TRA GLI INVITATI CI SONO NOMI DI PRIMO PIANO DEL PARTITO DELLA DUCETTA. NESSUNO SPAZIO, iNVECE, AL MINISTERO DELLA CULTURA E ALLA SOTTOSEGRETARIA DEL CARROCCIO TITOLARE DELLA DELEGA...

Stefano Iannaccone per ”Domani” - Estratti

daniela santanche 1

Un'invasione di campo dal turismo al cinema che rischia di aprire un nuovo fronte di tensione nel governo, per ingerenza nelle competenze dei vari ministeri. Il grande schermo viene sfilato, almeno per qualche giorno, alla Cultura. E si crea l'ennesima frattura tra l'asse Fratelli d'Italia-Forza Italia da una parte e la Lega dall'altra.

Daniela Santanchè non sembra preoccuparsene, nonostante i problemi di immagine delle ultime settimane tra inchieste e mozioni di sfiducia. Preferisci pensare alle immagini del grande schermo. Così con il suo ministero del Turismo ha messo il bollino sugli Stati generali del cinema in Sicilia, evento organizzato – dal 12 al 14 aprile – dalla giunta guidata dal forzista Renato Schifani.

lucia borgonzoni foto di bacco

Lega silenziata La ministra avrà al suo fianco, soprattutto nella giornata di inaugurazione, una serie di nomi di peso tra parlamentari e dirigenti di Fratelli d'Italia. Tutto normale? Non proprio. Da questo appuntamento è stato pressoché tagliato fuori il ministero della Cultura (Mic) di Gennaro Sangiuliano, che è competente per materia nella figura della sottosegretaria leghista e fedelissima di Matteo Salvini, Lucia Borgonzoni, titolare della delega. Si era ipotizzato uno spazio secondario, poi la cosa è saltata. E non ci sarà nessuno del ministero.

lucia borgonzoni foto di bacco (2)

Del resto la locandina dell'appuntamento previsto a Siracusa, nel castello Maniace, non lascia spazio a dubbi: spiccano cinque loghi. Quali? Quelli della regione Sicilia e della città di Siracusa, come è normale che sia per questioni logistiche. A completare il pokerissimo figurano il simbolo del ministero del Turismo, dell'Enit e del sito Italia.it. Al Collegio Romano, sede del Mic, né Sangiuliano né Borgonzoni sono stati ritenuti interlocutori adeguati. Eppure, stando al titolo dell'evento, “Tax credit, cineturismo e internazionalizzazione: un osservatorio su dinamiche e prospettive”, qualcosa avrebbe potuto dire.

daniela santanche 3

Per altro non mancherebbero le occasioni. Alla kermesse c'è praticamente tutto il gotha del mondo cinema: registi, attori, critici cinematografici fino al presidente della Fondazione centro sperimentale di cinematografia, Sergio Castellitto. Non manca la politica. Tra gli invitati ci sono nomi di primo piano del partito di Giorgia Meloni: il presidente della commissione Cultura alla Camera, Federico Mollicone, e il vicecapogruppo di FdI a Montecitorio, Manlio Messina, ma anche Gianluca Caramanna, deputato e consigliere fidato di Santanchè. Nella folta schiera di centinaia di ospiti non c'è alcun relatore riconducibile al ministero della Cultura, né tantomeno alla Lega.

lucia borgonzoni foto di bacco

Malumori e silenzi Dalla regione Lombardia è in arrivo Barbara Mazzali, assessora al Turismo e marketing territoriale nella giunta di Attilio Fontana.

Ovviamente è di Fratelli d'Italia.

Se non è uno sgarbo istituzionale verso il ministero, è quantomeno un affronto politico a Borgonzoni. Una brama di protagonismo di Santanchè (e di FdI) che ha alimentato i malumori nel partito di Salvini, ovviamente anche nei confronti di Schifani, peso massimo di Forza Italia in Sicilia e gran cerimoniere dell'evento.

L'operazione sembra costruita ad arte per relegare ai margini gli alleati.

lucia borgonzoni foto di bacco(3)

(...)