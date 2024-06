FRATELLI D’ITALIA SENZA PACE – FLAMINIA PACE, LA GIOVANE “CAMERATA” RIPRESA DA FANPAGE MENTRE INSULTA GLI EBREI E INNEGGIA AL DUCE, SI È DIMESSA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI DEL PARTITO DI GIORGIA MELONI – DOPO LA SECONDA PARTE DELL’INCHIESTA, I BIG DI FDI SONO STATI COSTRETTI A INTERVENIRE: “NESSUNO SPAZIO PER RAZZISTI, ESTREMISTI E ANTISEMITI. SONO PAROLE INACCETTABILI…” – VIDEO: LE OFFESE ALLA SENATRICE MELONIANA ESTER MILEI PERCHÉ EBREA: "LA COSA PIÙ BELLA È STATA PRENDERSI PER IL CULO SULLE SVASTICHE E POI…”

Estratto dell’articolo di Annalisa Cangemi per www.fanpage.it

"Duce, duce, duce", "Sieg heil!". Cori razzisti e antisemiti, inni al Duce e al nazismo, saluti gladiatori, nostalgie fasciste. Dopo le due puntate dell'inchiesta di Fanpage.it ‘Gioventù Meloniana' sul movimento giovanile di Fratelli d'Italia, arrivano le prime conseguenze e dimissioni. Flaminia Pace, presidente del circolo pinciano della giovanile di Fratelli d’Italia, lascia il Consiglio Nazionale dei Giovani. Lo ha annunciato lei stessa con una lettera, parlando di "motivi personali". La notizia è stata anticipata da la Repubblica.

Pace, una delle giovani leve di Fratelli d'Italia, attiva a Casa Italia, circolo di Fratelli d'Italia da lei fondato, faceva parte della Commissione affari europei e cooperazione al Consiglio nazionale giovani.

Nel primo video di Fanpage.it su Gioventù Nazionale […] viene ripresa […] mentre parla dei fondi del Servizio civile universale, indicato come fonte di finanziamento della militanza: "Dal prossimo anno avremo un altro tipo di entrata che ci deriverà dal servizio civile, i soldi vengono dallo stato, a ogni ragazzo per fare questo volontariato vengono dati 500 euro al mese. Che dobbiamo fare però per fare servizio civile? Nulla. Dei 500 euro si gradisce una buona offerta".

Ieri sera, a un evento pubblico al Monk, Fanpage.it ha presentato la seconda puntata dell'inchiesta. Nel nuovo filmato viene ripresa ancora Pace, questa volta mentre insulta pesantemente la senatrice di Fratelli d'Italia Ester Mieli, perché ebrea, figlia di un sopravvissuto all'Olocausto. "La cosa più bella – dice Flaminia Pace ridendo – è stata ieri a prendersi per il culo sulle svastiche e poi io che avevo fatto il comunicato stampa in solidarietà a Ester Mieli…".

Le parole offensive su Ester Mieli non sono passate inosservate. Giovanni Donzelli, è stato costretto a condannare le parole emerse dal video: "Ribadiamo: nessuno spazio in Fratelli d'Italia per razzisti, estremisti e antisemiti. Sono inaccettabili […] Fratelli d'Italia interverrà con grande fermezza nei confronti dei responsabili", ha scritto in una nota diffusa ieri sera il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia.

