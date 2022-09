FRATELLI D’ITALIA VOLEVA CANDIDARE BRIATORE? IL “BULLONAIRE” RISPONDE: “MAGARI L'AVRANNO PENSATO MA HO UN CONTRATTO CON LA FORMULA UNO E NON POSSO ESSER LEGATO AD ALCUN PARTITO” – IL NO ANCHE AL CORTEGGIAMENTO DI FORZA ITALIA - PER IL FUTURO, BRIATORE APRIRA’ UN NUOVO "TWIGA" NELLA CAPITALE E IL "BILLIONAIRE" MYKONOS. INSOMMA, HA PARECCHIO DA FARE...

Mistero Briatore in casa Fratelli d'Italia. Secondo quanto risulta al Fatto, c'è stato un momento in cui all'interno del partito guidato da Giorgia Meloni si è pensato di puntare sul mondo dell'imprenditoria. Come? Con la candidatura (mai concretizzata) di Flavio Briatore, fondatore del marchio Billionaire e qualche anno fa, tra le altre cose, anche della catena di pizzerie Crazy Pizza, e - ancora - che da marzo di quest' anno è tornato pure in Formula Uno.

Dall'interno del partito - che guarda con stima all'imprenditore - raccontano come settimane fa era cominciata a circolare l'ipotesi di una sua candidatura, circostanza confermata da due fonti diverse ma che Briatore ieri ha smentito. Alla domanda "le hanno chiesto di candidarsi?" ha risposto netto: "No. Magari l'avranno pensato, ma nel modo più assoluto: non posso candidarmi in nessun partito e non mi voglio candidare con nessuno. Dato che ho un contratto con la Formula Uno non posso esser legato ad alcun partito".

Il nome dell'imprenditore era già stato fatto mesi fa, stavolta però corteggiato da Forza Italia, con Silvio Berlusconi che lo avrebbe voluto tra i suoi.

E per il futuro è stato già annunciato (autunno 2022) un nuovo Twiga, sul roof top dell'Hotel Bernini nella Capitale, per non parlare dell'apertura del Billionaire Mykonos. Insomma Briatore ha parecchio da fare. Il centrodestra deve farsene una ragione.

